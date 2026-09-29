Nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông tin về đối ngoại, biển, đảo và quyền con người

Báo cáo viên chia sẻ chuyên đề về tình hình biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham dự hội nghị có hơn 120 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu được cập nhật thông tin về tình hình biển, đảo, chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước cũng như một số vấn đề liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cập nhật những vấn đề liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với bảo đảm quyền con người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới; qua đó góp phần nâng cao tính chủ động, chính xác và hiệu quả trong công tác truyền thông.

Ngoài ra, các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc để đưa ra giải pháp triển khai phù hợp với quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.