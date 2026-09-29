Tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ ở Huế hiện ra sao?

Ngày 29/9, Sở Y tế TP Huế cho biết, tính đến hết ngày 27/9, toàn thành phố có 1.260.158 người thuộc diện thống kê khám sức khỏe định kỳ năm 2026. Trong số này, 670.244 người đã được khám, đạt tỷ lệ 53,2%.

Người dân được thăm khám thông qua nhiều hoạt động như khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, khám sàng lọc, khám sức khỏe tại các cơ quan, doanh nghiệp và khám lưu động. Ngoài ra, số liệu do công an cung cấp cho thấy có 488.994 người dân có sổ sức khỏe điện tử, đạt khoảng 34% dân số ước tính trên địa bàn.

Tính đến hết ngày 27/9, TP Huế có hơn 670.000 người khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: BT.

Theo đánh giá của Sở Y tế TP Huế, một trong những khó khăn hiện nay là việc tổng hợp số liệu giữa các đơn vị chưa thống nhất, có nguy cơ tính trùng, bỏ sót hoặc chưa phản ánh đầy đủ bản chất hoạt động khám sức khỏe.

Bên cạnh đó, việc đồng bộ sổ sức khỏe điện tử cũng chưa ổn định. Một bộ phận người dân chưa có điện thoại thông minh, chưa có tài khoản định danh mức 2 hoặc thông tin bảo hiểm y tế trên VNeID chưa được tích hợp đầy đủ, chính xác...

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển dần từ tư duy chủ yếu điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục.

Thông qua hoạt động khám sức khỏe, người dân được tư vấn về các yếu tố nguy cơ, hướng dẫn theo dõi sức khỏe của bản thân và gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và sử dụng dịch vụ y tế phù hợp.

Thời gian tới, Sở Y tế TP Huế tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan để huy động nguồn lực, tổ chức khám sức khỏe cho người dân theo lộ trình của thành phố.

Cùng với đó, ngành y tế phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, quản lý người dân theo mã định danh cá nhân, hạn chế trùng lặp, bỏ sót đối tượng và từng bước hoàn thiện việc cập nhật thông tin trên hồ sơ sức khỏe điện tử.