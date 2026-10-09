Gần dân, sát bản, giữ bình yên

Mới đây, trong buổi nói chuyện, tuyên truyền, PBGDPL của Đoàn KT-QP 74, khi được hỏi những quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc, mại dâm), anh Rơ Mah Bích, người dân tộc Gia Rai ở làng Sung Le Tung, xã Ia Dơk (Gia Lai) không chỉ trả lời tương đối đầy đủ, mạch lạc mà còn xử lý thấu đáo các tình huống thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Theo anh Rơ Mah Bích, những kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý các tình huống trong cuộc sống xuất phát từ sự hướng dẫn, chỉ bảo của Đại úy QNCN Trần Đình Nhật, Phó đội trưởng Đội 6 (Đoàn KT-QP 74).

Gia đình Đại úy QNCN Trần Đình Nhật đến thăm, động viên và tuyên truyền pháp luật tại gia đình anh Rơ Mah Bích.

Anh Bích kể, năm 2021, gia đình anh được “Gắn kết hộ” với gia đình Đại úy QNCN Trần Đình Nhật. Từ đó, hai gia đình xem nhau như anh em ruột, mọi việc lớn nhỏ, vui buồn đều có nhau. Anh Nhật vừa hướng dẫn gia đình anh cách làm ăn, phát triển kinh tế, vừa chỉ bảo cách nuôi dạy, chăm sóc con cái, chấp hành các quy định của pháp luật, tránh xa các hủ tục, tệ nạn xã hội. “Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống như đăng ký kết hôn, khai sinh cho con, chấp hành quy định về an ninh, trật tự, phòng, chống bạo lực gia đình, ma túy, cờ bạc... đều được Đại úy QNCN Trần Đình Nhật giải thích bằng những câu chuyện, tình huống cụ thể, giúp vợ chồng tôi dễ hiểu, dễ nhớ và áp dụng”, anh Rơ Mah Bích chia sẻ.

Đoàn KT-QP 74 đóng quân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 20 thôn, làng của 6 xã: Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Chia, Ia Dơk, Ia Krái, Ia O (tỉnh Gia Lai). Đây là địa bàn biên giới và vùng đồng bào DTTS, nhận thức pháp luật và đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, những năm trước đây, trong đồng bào DTTS còn tồn tại nhiều hủ tục, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mê tín dị đoan, tổ chức đám cưới, đám ma nhiều ngày, gây tốn kém tiền của. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 74 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CHQS xã, các đồn biên phòng, lực lượng công an xã... triển khai nhiều mô hình PBGDPL cho nhân dân, trong đó, mô hình “Gắn kết hộ” và Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt” là điểm sáng về giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, tuyên truyền, PBGDPL ở vùng đồng bào DTTS. Hiện nay, Đoàn KT-QP 74 đang có 416 cặp hộ người Kinh gắn kết với hộ đồng bào DTTS và Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt” có 12 cặp hộ tiêu biểu tham gia.

Đại tá Hà Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn KT-QP 74 cho biết, ưu điểm của mô hình “Gắn kết hộ” trong tuyên truyền, PBGDPL là đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đồng bào thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật của các cặp hộ gắn kết. Nhờ đó, kiến thức pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng, chống bạo lực gia đình, an ninh, trật tự, xuất cảnh, nhập cảnh, các chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo... được tuyên truyền, thấm sâu vào nhận thức, nếp nghĩ và trở thành hành động thường xuyên của đồng bào. Các cặp “Gắn kết hộ” cũng thường xuyên bồi dưỡng cho nhau kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh phát huy tốt mô hình “Gắn kết hộ”, Đoàn KT-QP 74 đã tiến hành đa dạng hình thức tuyên truyền cho đồng bào như: Làm tờ gấp pháp luật, video ngắn, tiểu phẩm để truyền tải các quy định pháp luật phù hợp với trình độ nhận thức, đặc điểm tâm lý của người DTTS, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tích cực trong cộng đồng; lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL vào các hội thi cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ, cán bộ phụ nữ giỏi; các chương trình “Đối thoại tháng 5”, “Cảm ơn người lao động” và các hoạt động an sinh xã hội vào dịp lễ, Tết; phối hợp tốt với già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và đồng bào trên địa bàn.

Già làng Rơ Mah Duẽn, ở làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk cho biết: “Tình hình an ninh, trật tự và đời sống của đồng bào làng Dơk Ngol ngày càng tốt hơn, văn minh hơn có sự đóng góp rất lớn của Đoàn KT-QP 74. Đồng bào không chỉ được ưu tiên tuyển dụng vào làm công nhân, có thu nhập ổn định mà còn được đơn vị hỗ trợ cây giống, con giống, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các hủ tục cũng được “Bộ đội bảy tư” kiên trì tuyên truyền, vận động, từng bước bài trừ ra khỏi cộng đồng để xây dựng đời sống văn hóa mới”.