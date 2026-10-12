Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thái Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cơ quan BHXH tỉnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia, BHXH tỉnh đã phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia, đóng BHXH, BHYT bắt buộc và các quy định xử lý vi phạm. Trong đó nhấn mạnh chế tài xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật BHXH số 41/2024/QH15 và Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15-7-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đại diện Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia, đóng BHXH, BHYT.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông tin những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 205/2025/QH15; đồng thời trao đổi về trách nhiệm của người sử dụng lao động và những hậu quả pháp lý có thể phát sinh nếu tình trạng chậm đóng kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Trực tiếp làm việc với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đại diện BHXH tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đóng, nộp; chủ động xây dựng lộ trình khắc phục, ưu tiên xử lý số tiền chậm đóng và không để phát sinh thêm. Đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì, không thực hiện cam kết hoặc tiếp tục để tình trạng chậm đóng kéo dài, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát, củng cố hồ sơ và xem xét áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp theo quy định. Từ đó, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, giữ vững an sinh xã hội trên địa bàn.