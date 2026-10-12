Hoàn thành sớm 'Bình dân học vụ số', duy trì rèn luyện AI hằng ngày

Đồng chí Nguyễn Tấn Lực - Viện trưởng VKSND khu vực 8, tỉnh Tây Ninh đi đầu trong phong trào bình dân học vụ số, hoàn thành trước tiến độ, đạt đẳng 13 trên nền tảng Luyenai.

Thực hiện chỉ đạo của VKSND tối cao và VKSND tỉnh Tây Ninh, VKSND khu vực 8 đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-VKSKV8 và Kế hoạch số 76/KH-VKSKV8 ngày 8/9/2026 về thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” - chuyên đề An ninh mạng và Chiến dịch 100 ngày cao điểm tại đơn vị.

Với sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo, đơn vị đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức hoàn thành toàn bộ chương trình trước ngày 22/10/2026.

Để bảo đảm tiến độ, trách nhiệm được phân công cụ thể: lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, gương mẫu học tập và đôn đốc; bộ phận đầu mối hướng dẫn khai thác nền tảng, hỗ trợ kỹ thuật; mỗi cá nhân chủ động sắp xếp thời gian tự học, tự kiểm tra, bảo đảm việc học đi vào thực chất nhưng không ảnh hưởng nhiệm vụ chuyên môn.

Chương trình được tổ chức trực tuyến với 26 chuyên đề, gồm 136 bài học ngắn theo hình thức Micro-learning và bài kiểm tra cuối khóa với 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Đồng chí Trần Văn Nhựt - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8, tỉnh Tây Ninh học tập trên nền tảng Bình dân học vụ số và Luyenai.

Tính đến nay, 11/11 học viên của đơn vị đã hoàn thành 29/29 nội dung trên nền tảng, đạt tỷ lệ 100%, về đích sớm 26 ngày so với kế hoạch đề ra.

Không dừng lại ở kết quả hoàn thành khóa học, VKSND khu vực 8 tiếp tục duy trì việc rèn luyện kỹ năng số thường xuyên trên nền tảng Luyenai do VKSND tối cao phát động. Hiện, 100% cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị đều tích cực tham gia rèn luyện hằng ngày nhằm nâng cao khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Viện trưởng VKSND khu vực 8 trực tiếp tham gia và hiện đạt Đẳng 13, chuẩn bị lên Đẳng 14, thuộc nhóm dẫn đầu của đơn vị nói riêng và VKSND tỉnh Tây Ninh nói chung.

Theo đánh giá của đơn vị, việc duy trì rèn luyện trên nền tảng Luyenai bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ AI trong tổng hợp báo cáo, hỗ trợ công tác chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát.

Kiểm sát viên đơn vị học tập định kỳ trên nền tảng Luyenai.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, VKSND khu vực 8 tiếp tục duy trì 100% cán bộ, Kiểm sát viên tham gia rèn luyện hằng ngày trên nền tảng Luyenai; tăng cường vận dụng công cụ AI và các nền tảng số dùng chung của Ngành vào công việc.

Đơn vị đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ, bảo đảm tiến độ nhập án trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, qua đó rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa.

Cùng với chuyển đổi số, VKSND khu vực 8 tiếp tục quán triệt cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng, đưa những nội dung đã học từ chuyên đề “Bình dân học vụ số” vào thực tiễn công tác.