Tuổi trẻ Gia Lâm phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số

Gắn chuyển đổi số với nhu cầu thực tế của đời sống

Trong 9 tháng năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Gia Lâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử, ứng dụng iHanoi đến tham gia chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Các hoạt động phổ cập kỹ năng số hướng tới những nhóm còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ, trong đó có người cao tuổi, người khuyết tật và người ít có điều kiện tiếp cận các nền tảng số.

Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ cơ sở, được Ban Thường vụ Đoàn xã Gia Lâm phối hợp với Trường Tiểu học Trâu Quỳ tổ chức trong tháng 7-2026, tập trung vào các kỹ năng phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành tại địa bàn dân cư.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ cơ sở. Ảnh: Phạm Diệp

Không chỉ hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trong hệ thống dịch vụ công của Đảng, sổ tay đảng viên điện tử và các nền tảng số phục vụ công việc, chương trình còn tập huấn cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để soạn thảo văn bản, xây dựng báo cáo, thông báo, bài phát biểu và thiết kế poster tuyên truyền. Qua đó, góp phần hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp cận công cụ mới, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Ở cấp cộng đồng, đoàn viên, thanh niên tham gia các nhóm trên ứng dụng iHanoi tại thôn, tổ dân phố, phối hợp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. Tuổi trẻ xã còn tham gia quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và giá trị văn hóa địa phương trên môi trường số. Những hoạt động này góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, đồng thời gắn chuyển đổi số với nhu cầu thực tế của đời sống và sản xuất.

Khuyến khích sáng tạo, ứng dụng công nghệ

Nếu các hoạt động tại cơ sở hướng đến việc phổ cập kỹ năng số thì trong trường học, tuổi trẻ Gia Lâm chú trọng khơi dậy niềm đam mê công nghệ và khả năng sáng tạo của học sinh. Đáng chú ý, Hội thi Tin học trẻ xã Gia Lâm lần thứ I được tổ chức, thu hút 40 thí sinh đại diện cho học sinh các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn. Hội thi tạo sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức tin học, rèn luyện tư duy và tìm tòi cách giải quyết vấn đề bằng công nghệ.

Bí thư Đoàn xã Gia Lâm Lê Thị Thùy Dương theo dõi, động viên học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ xã Gia Lâm lần thứ I năm 2026. Ảnh: Phạm Diệp

Từ thực tiễn triển khai các hoạt động chuyển đổi số, nhu cầu tiếp tục nâng cao kỹ năng công nghệ cho người trẻ cũng được đặt ra. Tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Gia Lâm với thanh niên năm 2026 diễn ra mới đây, nhiều ý kiến đề xuất địa phương quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng về công nghệ, chuyển đổi số và AI, giúp thanh niên ứng dụng hiệu quả vào học tập, công việc và phát triển kinh tế.

Giải đáp các kiến nghị, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Dương Viết Cường cho biết, xã đã ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời dự kiến khảo sát nhu cầu thực tế để tổ chức các chương trình đào tạo về công nghệ, chuyển đổi số và AI cho thanh niên. UBND xã cũng sẽ giao các bộ phận chuyên môn phối hợp với Đoàn Thanh niên mời chuyên gia tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, giúp người trẻ từng bước làm chủ và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Đoàn viên nêu ý kiến tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Gia Lâm với thanh niên năm 2026. Ảnh: Phạm Diệp

Không chỉ dừng ở đào tạo kỹ năng, xã sẽ nghiên cứu xây dựng không gian đổi mới sáng tạo cấp xã và các không gian sáng tạo tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để thanh niên trao đổi ý tưởng, phát huy khả năng sáng tạo và phát triển các sáng kiến gắn với nhu cầu thực tế của địa phương. Việc tiếp tục tạo điều kiện học tập, thực hành và ứng dụng công nghệ sẽ góp phần phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong đời sống cộng đồng.