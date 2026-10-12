Giữ 'dòng chảy' mạch vốn tín dụng chính sách ở Tuy Phước

Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước tích cực cho vay vốn tại mạng lưới điểm giao dịch xã.

Nếu 10 năm về trước, thu nhập bình quân đầu người ở Tuy Phước (trước đây là huyện Tuy Phước, Bình Định) đạt 20 triệu đồng/năm thì tới đầu năm nay, thu nhập đã lên đến 62,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 2,24% năm 2022 xuống còn 1,89% năm 2025.

Bên cạnh đó, Tuy Phước cũng hoàn thành trước hạn chương trình xóa sạch nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Kết quả trên phản ánh sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tầng lớp cán bộ, nhân dân, sự đồng tâm hợp lực của các ban ngành, doanh nghiệp, trong đó có Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước, tiền thân là Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy Phước, đã luôn trực tiếp, tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn diện tích tự nhiên rộng 220km2 với hơn 221.000 người sinh sống tại 13 xã, thị trấn trước đây, sau sáp nhập, sắp xếp thành 4 xã mới: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc của tỉnh Gia Lai.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước Huỳnh Nam cho biết: Khoảng 15 năm trước, đây là vùng quê thuần nông, đời sống nhân dân khó khăn bộn bề, thiếu vốn sản xuất. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước do Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức thực hiện, người dân từ miền đồi đến ven biển có thêm nguồn lực, chủ động đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn tín dụng chính sách trở thành động lực mạnh mẽ giúp người dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ địa phương thực hiện tốt bảo đảm an sinh xã hội.

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước Nguyễn Hoàng Nhất Nam (người mặc áo hồng đứng giữa) dự lễ thành lập ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội xã Tuy Phước Đông.

Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước Nguyễn Hoàng Nhất Nam chia sẻ: Hơn 20 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, dù gặp mưa bão bất thường, dịch bệnh Covid-19 lan rộng và cả trong thời điểm sắp xếp, mở rộng cấp xã, Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước luôn nỗ lực triển khai các biện pháp giữ vững dòng chảy mạch vốn tín dụng chính sách thông suốt.

Cùng với đó, những cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại gian khó, kiên trì bám sát cơ sở, hối hả chuyển tải những đồng vốn về tận làng xóm, tạo điều kiện giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước thuận lợi, kịp thời vào vụ sản xuất, kinh doanh.

Chặng đường xây dựng phát triển 24 năm, toàn bộ hoạt động giao dịch tín dụng chính sách ở Tuy Phước diễn ra khẩn trương, tích cực. Mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch được duy trì ổn, tiếp tục phục vụ nhân dân tận tình, hiệu quả. Nổi bật nhất là từ ngày sáp nhập, mở rộng đơn vị hành chính cấp xã, Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước đã bắt nhịp, hòa nhập giữ vững, thông suốt mạch chạy tín dụng chính sách.

Tính đến 30/9, tổng nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước đạt hơn 760 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động được gần 100 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương là 7,3 tỷ đồng. Theo đó, tổng dư nợ cũng đạt đến đích hơn 760 tỷ đồng, tăng 42,1 tỷ đồng so với đầu năm và 12.109 hộ còn dư nợ.

Cán bộ tín dụng luôn bám sát cơ sở, tận tình hướng dẫn bà con sử dụng vốn vay hiệu quả.

Nguồn vốn đã tạo thuận lợi giúp người dân chủ động phát triển kinh tế. Điển hình về xã Tuy Phước Bắc đã chú trọng lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân giảm nghèo nhanh, bền vững. Hiện tại, dư nợ của xã với Ngân hàng chính sách xã hội là 149,3 tỷ đồng với 2.660 hộ vay. Nhờ sự lồng ghép được thực hiện xuyên suốt, đã góp phần đưa tỷ lệ nghèo đa chiều toàn xã Tuy Phước Bắc giảm 1,6% (cuối năm 2025).

Còn ở xã Tuy Phước Tây, việc giảm nghèo được thể hiện thông qua hàng chục tỷ đồng vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước đã giúp 475 lượt hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ để đầu tư phát triển kinh tế.

Tương tự, Hội cựu chiến binh xã Tuy Phước đã động viên, tạo điều kiện giúp nhiều hội viên vay vốn chính sách thuận lợi, sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Anh Tống Văn Toán sống tại thôn Vân Hội xã Tuy Phước là một trong số điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi từ nguồn vốn vay chính sách kết hợp với nguồn quỹ “tình đồng đội”, để mở xưởng sản xuất các mặt hàng gia dụng. Với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ", anh Tống Văn Toán quyết tâm vừa làm vừa học, vừa cải tiến, nâng cao chất lượng vừa tiếp thị, quảng bá sản phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm của cơ sở ngày càng đạt chất lượng và thu hút thêm nhiều khách hàng giúp gia đình anh thoát nghèo có của ăn, của để, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại chỗ.

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước Nguyễn Hoàng Nhất Nam khẳng định: mặc dù bộ máy chính quyền địa phương có nhiều thay đổi cũng như tên gọi hành chính có khác trước nhưng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm của người dân không giảm. Bởi vậy, nhiệm vụ chính của Ngân hàng chính sách xã hội vẫn luôn chủ động vượt khó khăn, bám sát cơ sở, để "thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tập trung huy động nguồn vốn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đúng từng hộ nghèo, từng đối tượng chính sách.

Bước vào cuộc hành trình mới, Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương và sự hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội cấp trên để tổ chức tốt việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội cấp xã thay cho cấp huyện trước đây, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng mới, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nhằm bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Song hành việc tiếp tục thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng gắn với mở rộng độ che phủ chính sách, thông qua việc ưu tiên ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm đưa các giao dịch ngân hàng hiện đại đến gần dân, sát dân hơn.

Trên những điểm tựa thành công của hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ các chương trình tín dụng do ngân hàng cấp trên giao và nỗ lực giữ vững mạch chảy tín dụng ưu đãi thông suốt để phục vụ nhân dân tốt nhất, đóng góp thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững.