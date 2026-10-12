Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn về chi phí học và thi giấy phép lái xe (GPLX), mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Laicòn góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; qua đó tạo thêm điều kiện để người dân tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Sát hạch viên hướng dẫn, kiểm tra kiến thức lý thuyết đối với người dân không biết đọc, viết bằng hình thức vấn đáp. Ảnh: Thu Hà

Chủ động tìm đến người dân khó khăn

Bám sát tinh thần “Gần dân nhất”, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an các xã, phường, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe rà soát, lập danh sách những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số (DTTS), người dân ở vùng sâu, vùng xa có nhu cầu học, sát hạch và được cấp GPLX.

Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, kỳ sát hạch phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Từ hướng dẫn thủ tục đăng ký, khám sức khỏe, học lý thuyết, thực hành đến hỗ trợ đưa đón người dân tham gia sát hạch, cán bộ, chiến sĩ CSGT và các lực lượng phối hợp đều chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Đáng chú ý, đối với người dân vùng đồng bào DTTS còn hạn chế về trình độ học vấn, thậm chí không biết đọc, viết, Phòng CSGT đã phối hợp xây dựng phương pháp giảng dạy phù hợp, tập trung vào những nội dung thiết thực như các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hệ thống biển báo và những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Tại các kỳ sát hạch, những trường hợp không biết chữ được hỗ trợ bằng hình thức vấn đáp. Sát hạch viên là người DTTS trực tiếp đặt câu hỏi, giải thích để thí sinh hiểu đúng nội dung và tự tin thực hiện phần thi. Cách làm này vừa bảo đảm yêu cầu chuyên môn, vừa tạo điều kiện để người dân tiếp cận, nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn là giúp người dân được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời tạo thêm điều kiện để tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

“Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, nhất là người DTTS hạn chế về khả năng đọc, viết, cán bộ, chiến sĩ phải kiên trì hướng dẫn, giải thích và lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp. Tinh thần ‘Gần dân nhất’ phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể”, Thượng tá Lê Hồng Phương nhấn mạnh.

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các nội dung sát hạch lái xe theo quy định. Ảnh: Thu Hà

Từ sự hỗ trợ thiết thực đến cơ hội đổi thay cuộc sống

Với anh Đinh Công Tím, 25 tuổi, ở xã Ân Tường, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến việc dành kinh phí tham gia đào tạo, sát hạch để được cấp GPLX không phải là điều dễ dàng. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ CSGT rà soát, hướng dẫn và hỗ trợ tham gia chương trình, anh Tím đã tích cực học tập, thực hành và hoàn thành kỳ sát hạch.

Tương tự, đối với chị Nguyễn Thị Dàu, 22 tuổi, ở xã Hoài Ân, việc có GPLX hợp pháp không chỉ giúp chị chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công việc mưu sinh hằng ngày. Sự hỗ trợ của lực lượng CSGT và các đơn vị đồng hành đã giúp chị có thêm một điều kiện cần thiết để ổn định cuộc sống.

Anh Tím, chị Dàu là hai trong số hàng trăm người dân được hưởng lợi từ mô hình. Từ tháng 8-2025 đến nay, Phòng CSGT đã ban hành 13 kế hoạch, tổ chức thành công 13 kỳ sát hạch lái xe miễn phí tại 13 xã trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia. Qua các kỳ sát hạch, có 475 người đạt yêu cầu và được cấp GPLX mô tô miễn phí.

Để đạt được kết quả trên, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT cùng các lực lượng phối hợp đã triển khai đồng bộ nhiều phần việc. Từ khảo sát địa điểm học lý thuyết, chuẩn bị giáo trình, tài liệu, máy tính phục vụ ôn luyện đến bố trí sân tập, phương tiện thực hành, xe sát hạch, kẻ sa hình, cọc tiêu; phối hợp tổ chức khám sức khỏe, huy động phương tiện đưa đón người dân từ cơ sở đến địa điểm đào tạo, sát hạch..., tất cả đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Bên cạnh nguồn lực của đơn vị, Phòng CSGT còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vận động tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình. Việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn lực được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục đích, góp phần duy trì và lan tỏa hiệu quả của mô hình.

Khi “Gần dân nhất” trở thành việc làm cụ thể

Đối với nhiều người dân, GPLX không đơn thuần là giấy tờ cần thiết để hoàn thành một thủ tục hành chính. Đó còn là điều kiện để đi lại an toàn, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống gia đình.

Thông qua mô hình, người dân không chỉ được hỗ trợ chi phí học và sát hạch mà còn được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Vì vậy, giá trị của chương trình không dừng lại ở việc cấp GPLX miễn phí, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Phòng CSGT có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hà

Từ thực tiễn triển khai mô hình, tinh thần thi đua “Ba Nhất” được Phòng CSGT cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực: kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ; trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; gần gũi, sẻ chia, đồng hành cùng Nhân dân.

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong triển khai mô hình, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất”.

Sự ghi nhận đó không chỉ là phần thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc mà còn là động lực để cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc chính đáng của Nhân dân.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mô hình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn học, sát hạch và cấp GPLX đã cho thấy khi tinh thần “Gần dân nhất” được chuyển hóa thành hành động, hiệu quả công tác không chỉ được đo bằng những con số, mà còn được thể hiện qua niềm tin, sự đồng thuận và những cơ hội mới mà lực lượng Công an mang đến cho Nhân dân.