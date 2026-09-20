Fulham vs MU: Không còn đường lùi

MU không được phép thua.

Manchester United bước vào chuyến làm khách Fulham trong thời điểm Michael Carrick chịu sức ép lớn nhất kể từ khi dẫn dắt đội bóng. Sau thất bại gây tranh cãi 0-1 trước Man City ở derby Manchester và cú sụp đổ khó tin trước Brighton tại League Cup, MU cần nhanh chóng tìm lại chiến thắng để tránh khởi đầu mùa giải tiếp tục sa sút.

Trái ngược với MU, Fulham vẫn chưa thắng trận nào tại Premier League sau bốn vòng đầu, với 1 trận hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa vừa tạo được cú hích khi đánh bại West Ham 3-2 ở League Cup, sau khi cầm hòa Liverpool 0-0 ngay tại Anfield. Fulham cũng đang sở hữu phong độ sân nhà đáng chú ý khi ghi ít nhất 2 bàn trong cả 4 trận chính thức gần nhất tại Craven Cottage.

Lịch sử đối đầu lại hoàn toàn nghiêng về phía MU. "Quỷ đỏ" thắng 16 trong 21 lần gặp Fulham gần nhất tại Premier League, bên cạnh 4 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Đáng chú ý hơn, MU bất bại trong 10 chuyến làm khách gần nhất tới Craven Cottage, thắng 8 và hòa 2. Đây là chuỗi thành tích mà Fulham cần phá vỡ nếu muốn tìm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này.

Thêm một thất bại có thể khiến MU chìm sâu vào khủng hoảng.

Dù vậy, MU không thể dựa mãi vào những con số quá khứ. Đội bóng của Carrick chỉ thắng 2 trong 7 trận sân khách gần nhất tại Premier League, còn lại là 3 trận hòa và 2 thất bại. Mùa trước, thành tích của MU khi thi đấu tại London tốt hơn đáng kể, với chỉ 1 thất bại sau 7 chuyến làm khách, cùng 3 chiến thắng và 3 trận hòa.

Một thống kê khác cho thấy vấn đề của MU nằm ở khả năng chuyển hóa ưu thế thành kết quả. Nửa đỏ thành Manchester đã tung ra tới 84 cú sút sau 4 vòng đầu, nhiều nhất lịch sử Premier League ở cùng thời điểm kể từ mùa 2003/04, nhưng mới chỉ có 4 điểm và một chiến thắng.

Trong khi Fulham thường xuyên gây sức ép từ các tình huống cố định, thể hiện qua việc giành nhiều phạt góc hơn đối thủ ở 7/8 trận Premier League gần nhất, MU sẽ phải duy trì sự tập trung cao độ. Sau một tuần đầy biến động, chuyến đi tới Craven Cottage là cơ hội để Carrick và các học trò phản ứng trên sân cỏ.