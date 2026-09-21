Thống kê trận đấu SC Paderborn 07 3-1 1899 Hoffenheim: Steffen Tigges tỏa sáng, SC Paderborn 07 giành trọn 3 điểm
SC Paderborn 07 vượt qua 1899 Hoffenheim với tỷ số 3-1. S. Castañeda là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.97. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
1899 Hoffenheim kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; SC Paderborn 07 vượt trội về số cú sút trúng đích (5), nhưng 1899 Hoffenheim lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-sc-paderborn-07-3-1-1899-hoffenheim-steffen-tigges-toa-sang-sc-paderborn-07-gianh-tron-3-diem-465797.html