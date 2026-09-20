Cunha giật lại một điểm cho Manchester United, Fulham chôn chân dưới đáy bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Fulham 1-1 Manchester United: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Fulham1 - 1Manchester UnitedKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Fulham tiếp đón Manchester United.

13'Fulham cầm bóng vượt trội đầu trận

Sau gần 15 phút thi đấu, Fulham chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 60% - 40%. Dẫu vậy, Manchester United lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công khi dẫn 1 - 2 về số cú dứt điểm (trúng đích 0 - 1) cùng 0 - 1 phạt góc.

25'Manchester United nhỉnh hơn về số pha hãm thành

Trôi qua nửa đầu hiệp một, thế trận diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội là 49% - 51%. Dù vậy, Manchester United đang tỏ ra chủ động hơn ở các pha tiếp cận cầu môn với số lần dứt điểm vượt trội 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), trong khi Fulham vẫn kiên trì phòng ngự và chờ đợi thời cơ.

38'Manchester United tích cực bắn phá khung thành Fulham

Tiến gần về cuối hiệp một, Manchester United nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% và chủ động tấn công khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 13 - 8. Dù vậy, hiệu quả từ các pha kết thúc vẫn là vấn đề khi đội khách chỉ có 2 - 3 cú sút trúng đích so với Fulham, khiến bảng tỷ số vẫn giữ nguyên ở mốc 0-0.

45'Thẻ vàng cho Josh King cuối hiệp một

Phút 45, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Josh King bên phía Fulham sau một tình huống phạm lỗi. Pha bóng diễn ra ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp trong bối cảnh hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Timothy Castagne nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 50, đến lượt Timothy Castagne bên phía Fulham phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0 trên sân Craven Cottage khi đội chủ nhà liên tiếp phải nhận các án phạt cảnh cáo.

51'Manchester United tích cực dứt điểm

Bước sang phút 51, Manchester United nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 56% và vượt trội về số pha dứt điểm (17 so với 9 của Fulham). Dù vậy, đội chủ nhà lại tỏ ra sắc bén hơn ở khâu dứt điểm trúng đích (4 - 2), khiến tỷ số vẫn đang giằng co ở mức 0-0.

63'Lisandro Martínez phản lưới nhà giúp Fulham dẫn trước

Phút 63, bước ngoặt nghiệt ngã xuất hiện khi trung vệ Lisandro Martínez lúng túng đá phản lưới nhà, biếu không cho Fulham bàn mở tỷ số 1-0. Bất ngờ dính đòn đau dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn, Manchester United lập tức rơi vào thế phải rượt đuổi đầy bất lợi trên sân Craven Cottage.

63'Manchester United miệt mài dâng cao tìm bàn gỡ

Bước sang phút 63, Manchester United vẫn đang miệt mài đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%. Dù tạo ra sức ép lớn và áp đảo về số lần dứt điểm (10 - 17), sự chuẩn xác ở những pha bóng quyết định lại là vấn đề của đội khách khi họ chỉ có trúng đích 4 - 2 nghiêng về Fulham, qua đó đội chủ nhà vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn 1-0.

71'Fulham làm mới hàng công nhằm giữ lợi thế

Phút 71, Fulham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Kevin Santos Lopes de Macedo được tung vào sân thế chỗ Oscar Bobb. Trong bối cảnh đang dẫn 1-0 nhưng chịu sức ép lớn từ Manchester United, đội chủ sân Craven Cottage cần thêm năng lượng tươi mới để bảo toàn cách biệt mong manh.

71'Fulham làm mới nhân sự tuyến giữa

Phút 71, Fulham thực hiện sự thay đổi người khi Alex Iwobi rời sân để nhường chỗ cho Cesar Palacios Perez. Với lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân Craven Cottage, đội chủ nhà đang nỗ lực bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm bảo toàn cách biệt mong manh trước Manchester United.

75'Manchester United dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 75, Manchester United miệt mài gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi vượt trội về số pha dứt điểm 11 - 20 cùng tỷ lệ phạt góc 3 - 7. Dẫu vậy, Fulham vẫn kiên cường bảo toàn lợi thế mong manh 1-0 nhờ sự chắc chắn nơi hàng thủ, thậm chí số lần sút trúng đích của đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn với 5 - 3.

77'Fulham làm mới tuyến giữa với Hugo Larsson

Phút 77, Fulham quyết định làm mới đội hình khi tung Hugo Larsson vào sân thay thế Sander Berge. Nước đi này có thể nhằm gia cố tuyến giữa và bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước sức ép liên hồi từ Manchester United.

77'Joshua Zirkzee vào sân làm mới hàng công Manchester United

Phút 77, Manchester United quyết định rút Marcus Rashford ra nghỉ và tung Joshua Zirkzee vào sân. Đang bị Fulham dẫn trước 1-0, đội khách buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại.

80'Fulham làm mới hàng công với Rodrigo Muniz

Phút 80, Fulham quyết định rút Gonzalo García ra nghỉ để nhường chỗ cho Rodrigo Muniz. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước sức ép dồn dập từ đối thủ khi thời gian trôi dần về những phút cuối.

80'Fulham tăng cường phòng ngự giữ tỷ số

Phút 80, Fulham quyết định có sự thay đổi nhân sự khi đưa trung vệ Joachim Andersen vào sân thế chỗ Josh King. Đội chủ nhà dường như đang chủ động gia cố tuyến dưới nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước áp lực dồn dập từ đối thủ.

80'Mason Mount vào sân tăng cường hàng công

Phút 80, Manchester United quyết định làm mới tuyến giữa khi tung Mason Mount vào sân thay thế cho Kobbie Mainoo. Đang bị dẫn 1-0 trên sân Craven Cottage, đội khách buộc phải gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

84'Patrick Dorgu thế chỗ Luke Shaw

Phút 84, Manchester United thực hiện sự thay đổi nhân sự bên hành lang cánh khi Patrick Dorgu được tung vào sân để thế chỗ Luke Shaw. Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế khi đang bị dẫn 0-1.

85'Muniz nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 85, tiền đạo Rodrigo Muniz bên phía Fulham phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi cố tình câu giờ. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-0 trước sức ép dồn dập từ đối thủ khi thời gian trôi về những phút cuối.

88'Manchester United miệt mài dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 88, Manchester United đang dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm 12 - 25 cùng tỷ lệ phạt góc vượt trội 3 - 11. Dù vậy, Fulham vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số 1-0 nhờ sự tập trung của hàng thủ với 5 lần cứu thua thành công.

89'Matheus Cunha gỡ hòa quý giá cho Manchester United

Phút 89, Patrick Dorgu kiến tạo chuẩn xác để Matheus Cunha dứt điểm tung lưới Fulham, san bằng tỷ số 1-1 cho Manchester United. Bàn thắng muộn đầy cảm xúc giúp đội khách thắp lại hy vọng giành điểm tại Craven Cottage sau thời gian dài nỗ lực ép sân.

KTKết thúc: Fulham 1-1 Manchester United

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:21 21/09/2026

Manchester United đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham vào lúc 22:30 ngày 20/09/2026. Đây là thời điểm then chốt để đội bóng áo đỏ tích lũy những điểm số quan trọng nhằm cải thiện tình hình sau giai đoạn khởi đầu chưa thực sự ổn định.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Trải qua những vòng đấu đã qua, Manchester United hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 4 điểm trong tay. Dù thứ hạng hiện tại chưa phản ánh hết tham vọng, mục tiêu áp sát các vị trí dự cúp châu lục vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu thầy trò đội khách duy trì được sự tập trung cao độ.

Ở chiều ngược lại, Fulham đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn khi dậm chân ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 1 điểm. Được thi đấu trên sân nhà Craven Cottage là điểm tựa duy nhất để đại diện thành London hy vọng vào một kết quả khả quan nhằm chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm.

Tương quan phong độ và thành tích đối đầu

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của Manchester United có phần trồi sụt khi ghi nhận kết quả gồm 1 trận thua, 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 4 lần ra sân gần nhất. Dẫu vậy, sự phản kháng và khả năng chắt chiu điểm số của đội khách vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ.

Trong khi đó, Fulham thể hiện bộ mặt đáng lo ngại với chuỗi 4 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thất bại. Cụ thể, đội chủ sân Craven Cottage đã hòa 1 trận trước khi liên tiếp nhận 3 trận thua. Lối chơi thiếu hiệu quả khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Lịch sử đối đầu trong thời gian qua cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Manchester United. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Manchester United áp đảo với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Fulham chưa một lần được tận hưởng niềm vui trọn vẹn với 0 trận thắng.

Kỳ vọng chiến thuật và nhận định

Với ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu cùng chất lượng đội hình, Manchester United nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Khả năng chuyển đổi trạng thái và sự sắc bén trên hàng công sẽ là chìa khóa để đội khách tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.

Fulham, với điểm tựa sân nhà, buộc phải ưu tiên gia cố hệ thống phòng ngự để hạn chế sức ép. Tuy nhiên, nếu không khắc phục được sự thiếu tập trung từng khiến họ nhận 3 thất bại liên tiếp, rất khó để đội chủ nhà đứng vững trước quyết tâm giành trọn 3 điểm của Manchester United.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)