Hoàng Thị Loan: 'ĐT nữ Việt Nam quyết tâm thắng Thái Lan để nuôi hy vọng vào tứ kết'

ĐT nữ Việt Nam duy trì tinh thần tập trung, quyết tâm hướng tới trận đấu quan trọng với Thái Lan

Buổi tập của ĐT nữ Việt Nam diễn ra trong bầu không khí tích cực. Các cầu thủ có tâm lý ổn định, hoàn thành đầy đủ khối lượng vận động theo giáo án của ban huấn luyện.

Với những cầu thủ đã thi đấu nhiều ở hai lượt trận vừa qua, đội ngũ y tế theo dõi sát tình trạng thể lực để ban huấn luyện có sự điều chỉnh phù hợp, hướng tới trạng thái tốt nhất cho trận đấu quyết định ngày 21.9.

Chia sẻ trước cuộc đối đầu với Thái Lan, hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết thất bại trước chủ nhà Nhật Bản khiến các cầu thủ không tránh khỏi tiếc nuối, nhưng đội đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuyển toàn bộ sự tập trung sang trận đấu cuối vòng bảng.

“Sau trận đấu với Nhật Bản, toàn đội cũng rất buồn vì kết quả không được như mong muốn, nhưng không vì thế mà đánh mất tinh thần.

Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để thi đấu và hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó”, Hoàng Thị Loan chia sẻ.

Theo hậu vệ sinh năm 1995, điều quan trọng lúc này là các cầu thủ tuân thủ những yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện, đồng thời giữ được sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau trước trận đấu có ý nghĩa lớn với cơ hội đi tiếp.

“Toàn đội đang cố gắng tập trung làm theo những bài mà ban huấn luyện đề ra, đoàn kết, động viên nhau để thi đấu một trận thật quyết tâm, hướng tới mục tiêu vào vòng trong”, Hoàng Thị Loan cho biết.

Cầu thủ ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện

Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế của ĐT nữ Việt Nam, Hoàng Thị Loan cũng chủ động hỗ trợ các đồng đội trẻ trong lần tham dự một sân chơi lớn của châu lục.

Theo cô, kinh nghiệm và sự động viên từ những cầu thủ đi trước có thể giúp các gương mặt trẻ giảm áp lực và tự tin hơn khi bước vào những trận đấu quan trọng.

“Các em trẻ có thể chưa có được tâm lý như những cầu thủ đã thi đấu nhiều trận quốc tế. Vì vậy, tôi sẽ động viên và hỗ trợ các em để các em có thể thi đấu thật tốt”, Hoàng Thị Loan nói.

Nhận định về ĐT nữ Thái Lan, hậu vệ của Việt Nam đánh giá đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt, cùng nền tảng kỹ thuật đáng chú ý. Đây là những điểm mà ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam đang tập trung nghiên cứu, chuẩn bị phương án đối phó.

Trận ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21.9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Osaka. Sau hai lượt trận, ĐT nữ Việt Nam đứng thứ ba bảng E với hiệu số -9.

Vì vậy, mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Thái Lan có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Trước trận đấu, Hoàng Thị Loan cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam tại Osaka và các cổ động viên đang dõi theo đội tuyển từ quê nhà.

“Hy vọng các cổ động viên sẽ luôn đồng hành, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho ĐT nữ Việt Nam. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”, Hoàng Thị Loan nhắn gửi.