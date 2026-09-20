Thắng dễ Đồng Nai, Công an Hà Nội chắc xây ngôi đầu bảng

Thẻ đỏ Văn Sơn bước ngoặt trận đấu

Đồng Nai nhập cuộc không hề lép vế trước Công an Hà Nội. Đội chủ nhà chủ động phòng ngự với cự ly đội hình hợp lý, đồng thời tìm cách tổ chức những pha phản công nhanh.

Trước một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, Đồng Nai vẫn tạo được thế trận tương đối cân bằng trong phần lớn hiệp 1.

Thẻ đỏ của Văn Sơn khiến Đồng Nai chơi thiếu người. Ảnh: Đình Viên.

Thế nhưng, bước ngoặt xuất hiện khi Lê Văn Sơn nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi không bóng với Đình Bắc. Việc phải chơi thiếu người khiến Đồng Nai mất đi sự chắc chắn vốn có và buộc phải lùi sâu hơn để bảo toàn thế trận.

Tình huống này cũng được các nguồn tường thuật trận đấu xác nhận là pha bóng khiến Văn Sơn bị truất quyền thi đấu.

Dẫu vậy, Công an Hà Nội chưa thể lập tức xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà. Đồng Nai vẫn chiến đấu bằng tinh thần và sự lăn xả. Đặc biệt, thủ môn Văn Phong liên tiếp có những pha cứu thua quan trọng, giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên.

Hàng thủ của Đông Nai chơi kỷ luật giúp họ không thủng lưới trong 45 phút đầu tiên. Ảnh: Đình Viên.

Hiệp 1 cho thấy Đồng Nai không thiếu quyết tâm, nhưng cũng bộc lộ khoảng cách về kinh nghiệm. Trong những thời điểm căng thẳng, một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Với một tân binh, đó là bài học đắt giá.

Đẳng cấp “đại gia” Công an Hà Nội

Nếu hiệp 1 là câu chuyện về sự kiên cường của Đồng Nai, thì hiệp 2 là màn phô diễn bản lĩnh của Công an Hà Nội.

Chỉ trong vòng 6 phút, từ phút, đội khách liên tiếp ghi 3 bàn thắng để kết liễu trận đấu. lần lượt là Alan Grafite mở tỷ số, Brayan Perea nhân đôi cách biệt phút 55, trước khi Lê Phạm Thành Long hoàn tất cú đấm quyết định ở phút 58.

Đẳng cấp của Công an Hà Nội và việc chơi hơn người giúp họ dễ dàng đánh bại chủ nhà Đồng Nai. Ảnh: Đình Viên.

Ba bàn thắng đến liên tiếp không đơn thuần là kết quả của lợi thế hơn người. Đó còn là minh chứng cho khả năng khai thác khoảng trống, tốc độ chuyển trạng thái và chất lượng cá nhân của Công an Hà Nội.

Khi đối thủ bắt đầu mất phương hướng, đội bóng ngành Công an lập tức tăng tốc và giải quyết trận đấu một cách lạnh lùng.

Đồng Nai càng chống đỡ, khoảng cách về kinh nghiệm và chiều sâu đội hình càng được bộc lộ. Tân binh V.League có thể chơi tốt trong một khoảng thời gian, nhưng để duy trì sự tỉnh táo trước sức ép liên tục của một đội bóng giàu tham vọng lại là câu chuyện khác.

Đình Bắc không ghi bàn nhưng đóng góp rất lớn vào chiến thắng 3-0 của đội nhà. Ảnh: Đình Viên.

Công an Hà Nội đã cho thấy hình ảnh của một “đại gia” thực thụ: không cần tạo ra thế trận áp đảo trong suốt 90 phút, nhưng biết chính xác thời điểm để tung đòn quyết định.

Ba bàn trong sáu phút là khoảng thời gian đủ ngắn để tạo ra sự khác biệt, nhưng cũng đủ dài để phơi bày bản lĩnh và đẳng cấp của hai đội.

Chiến thắng 3-0 giúp Công an Hà Nội tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 3 trận, giành 9 điểm và chưa để thủng lưới.

Với Đồng Nai, thất bại này không phủ nhận những nỗ lực đáng ghi nhận trong hiệp 1. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ cần tinh thần. Đó còn là sự tỉnh táo, bản lĩnh và khả năng đứng vững trước những thời khắc bước ngoặt.

Còn Công an Hà Nội, họ tiếp tục gửi đi một thông điệp rõ ràng: khi cuộc đua V.League bắt đầu nóng lên, đẳng cấp của những đội bóng lớn thường được thể hiện ở khả năng biến lợi thế nhỏ thành chiến thắng lớn.