Thống kê trận đấu Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis: Hai đội chia điểm

Từng khiến người hâm mộ Indonesia bức xúc sau pha va chạm với “thần đồng” Evan Dimas, Đoàn Văn Hậu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi không có tên trong danh sách ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc HLV Kim Sang-sik không triệu tập hậu vệ này là quyết định hợp lý.