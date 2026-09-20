Khoảnh khắc ASIAD 20 ngày 20-9: Kình ngư 13 tuổi tạo 'địa chấn'

Kình ngư 13 tuổi Yu Zidi (Trung Quốc) giành huy chương vàng nội dung 200m nữ bơi bướm, phá kỷ lục ASIAD với thành tích 2 phút 5,08 giây (kỷ lục cũ là 2 phút 5,57 giây). Ảnh: AP

Vận động viên Mandy Cebelle Chen của Malaysia thi đấu chung kết nội dung Thái cực kiếm, môn Wushu. Ảnh: AP

Vận động viên Xie Yichen của Trung Quốc thi đấu vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam, môn bơi. Ảnh: AP

Võ sĩ Kohtarou Higashi của Nhật Bản thi đấu chung kết nội dung Trường quyền, môn Wushu. Ảnh: AP

Vận động viên Takumi Hojo của Nhật Bản ăn mừng đầy cảm xúc sau khi giành chiến thắng nội dung ba môn phối hợp cá nhân nam. Ảnh: AP

Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết bóng rổ nam trước Nhật Bản. Ảnh: AP

Vận động viên Suphawadi Wongkamchan của Thái Lan thực hiện cú phát bóng trước cặp đôi Aung Hsu Mon và Than Phyu Phyu của Myanmar trong trận chung kết đôi nữ môn teqball. Ảnh: AP

Vận động viên Lee Jun-suk của Hàn Quốc ăn mừng sau khi giành điểm trong trận chung kết đơn nam môn teqball gặp Ali Jalil Mezher Alelayawi của Iraq. Ảnh: AP

Vận động viên Lee Jun-suk của Hàn Quốc ăn mừng sau khi đánh bại Ali Jalil Mezher Alelayawi của Iraq trong trận chung kết đơn nam môn teqball để giành huy chương vàng. Ảnh: AP

Các lễ tân mang theo những con búp bê linh vật dành cho các nhà vô địch nội dung đồng đội nam môn quần vợt mềm. Ảnh: AP