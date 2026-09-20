Barcelona chuẩn bị đạt thỏa thuận gia hạn với Raphinha đến năm 2030

Thông tin được Deco công bố trong cuộc họp Đại hội đồng thường niên của Barcelona ngày 19/9. Theo đó, Raphinha sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalonia thêm hai năm, khi hợp đồng hiện tại của anh vốn có thời hạn đến năm 2028. Các thủ tục hành chính cuối cùng dự kiến được hoàn tất trong tuần này.

Deco cho biết Barcelona đã đạt thỏa thuận với Raphinha từ chiều 18/9 và tin rằng tiền đạo người Brazil sẽ tiếp tục khoác áo đội bóng trong bốn năm tới. Hai bên cũng đang hoàn tất các bước cuối cùng trước khi hợp đồng mới được ký chính thức.

Raphinha chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2030

Quyết định giữ chân Raphinha diễn ra trong bối cảnh tiền đạo người Brazil đang có khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy ấn tượng. Raphinha liên tục đóng vai trò quan trọng trên hàng công Barcelona và đang là một trong những cầu thủ có phong độ nổi bật nhất đội hình của Hansi Flick. Trong trận thắng Sevilla 3-1 ngày 19/9, anh lập hat-trick, nâng tổng số bàn thắng tại La Liga mùa này lên 12 sau 7 trận.

Phong độ hiện tại càng củng cố vị trí của Raphinha trong kế hoạch dài hạn của Barcelona. Cầu thủ 29 tuổi không chỉ đảm nhiệm vai trò chuyên môn mà còn trở thành đội trưởng đầu tiên của Hansi Flick sau sự ra đi của một số trụ cột.

Trước đó, Raphinha cũng từng công khai mong muốn tiếp tục thi đấu cho Barcelona sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào năm 2028. Anh thậm chí bày tỏ hy vọng có thể kết thúc sự nghiệp tại Camp Nou. Việc gia hạn thêm hai năm sẽ giúp Barcelona duy trì một trong những nhân tố giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công, đồng thời tạo sự ổn định cho kế hoạch xây dựng đội hình dưới thời Flick.

Raphinha đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Barcelona

Không chỉ Raphinha, Barcelona cũng đang tiến gần tới việc hoàn tất hợp đồng mới với Marc Bernal và Xavi Espart. Deco xác nhận cả hai cầu thủ trẻ đều nằm trong kế hoạch lâu dài của đội bóng. Những thỏa thuận này dự kiến được hoàn tất về mặt thủ tục trong tuần tới.

Marc Bernal, 19 tuổi, là sản phẩm của La Masia và đã được đôn lên đội một từ mùa giải 2024/25. Tiền vệ này tiếp tục được trao cơ hội dưới thời Flick và đang trở thành một phần trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng của Barcelona. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Bernal sẽ gia hạn hợp đồng đến năm 2031, kéo dài thêm hai năm so với thỏa thuận hiện tại.

Tài năng trẻ Marc Bernal hướng tới tương lai lâu dài tại Barcelona khi chuẩn bị gia hạn đến năm 2031

Xavi Espart cũng là một trong những tài năng trẻ nhận được sự tin tưởng của Flick. Cầu thủ 19 tuổi có thể thi đấu ở nhiều vị trí và đã nhanh chóng chen chân vào đội hình chính trong giai đoạn đầu mùa giải. Espart được cho là sẽ gia hạn với Barcelona đến năm 2030, trong khi hợp đồng hiện tại của anh có thời hạn đến năm 2028.

Tài năng trẻ Xavi Espart cũng được Barcelona giữ chân đến năm 2030

Ba thỏa thuận với Raphinha, Bernal và Espart cho thấy định hướng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ của Barcelona. Raphinha là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình hiện tại và đang giữ vai trò thủ lĩnh. Trong khi đó, Bernal và Espart đại diện cho thế hệ trẻ trưởng thành từ La Masia, những người được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng trong tương lai.

Barcelona đang xây dựng đội hình dưới thời Hansi Flick theo hướng kết hợp các cầu thủ giàu kinh nghiệm với những tài năng trưởng thành từ học viện. Việc sớm đảm bảo tương lai của các nhân tố quan trọng cũng giúp CLB chủ động hơn trong kế hoạch nhân sự những mùa giải tới.

Với Raphinha, thỏa thuận mới đến năm 2030 giúp Barcelona tiếp tục giữ chân đội trưởng trong giai đoạn tiền đạo người Brazil đang đạt phong độ cao. Còn Bernal và Espart được xem là những khoản đầu tư cho tương lai của đội bóng xứ Catalonia.