Bao nhiêu cầu thủ Việt kiều và nhập tịch lên tuyển Việt Nam đợt này?

HLV Kim Sang-sik vừa gọi Ngô Đăng Khoa lên thay Nguyễn Thành Chung. Việt kiều Australia sở trường đá tiền đạo cánh trái, nhưng có thể chơi mọi vị trí trên hàng công. Đăng Khoa là cầu thủ Việt đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở giải vô địch quốc gia Australia. Sau cột mốc này, cựu cầu thủ Perth Glory chuyển sang CLB Công an TP.HCM và lập tức thích nghi với bóng đá Việt Nam khi ghi 4 bàn kèm 1 kiến tạo sau 16 lần ra sân. Sao mai 20 tuổi từng góp mặt trong danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, nhưng rời đội vì chấn thương. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Lee Williams Minh Hoàng là một trong hai tân binh Việt kiều tại FIFA ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam. Trung phong từng ăn tập lò Blackburn Rovers cao 1,9 m và được HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá cao về các kỹ năng càn lướt, làm tường, di chuyển thông minh cũng như tinh thần thi đấu năng nổ, nhiệt huyết. Từ khi lần đầu đến Việt Nam chơi bóng đầu mùa trước, Minh Hoàng ghi 9 bàn và có 1 kiến tạo sau 24 lần ra sân trong màu áo CLB Công an TP.HCM cũng như có danh hiệu Cúp Quốc gia 2025/26 cùng Đăng Khoa. Chân sút sinh năm 2007 cũng là thành viên trẻ nhất tuyển Việt Nam tại giải tới. Ảnh: VPF.

Người còn lại là Nguyễn Adou Leygley Minh. Trung vệ tới từ Pháp bắt đầu chơi bóng ở Việt Nam năm 2024 trong màu áo Hà Tĩnh và lọt vào đội hình tiêu biểu V.League ngay mùa này. Cầu thủ sinh năm 1997 hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội và vừa "bỏ túi" ba danh hiệu V.League 2025/26, Siêu Cúp Quốc gia 2025 cũng như 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Xuân Son vừa cùng Nguyễn Đình Bắc chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn. Sau 17 trận trong màu áo tuyển Việt Nam, sao nhập tịch Brazil thể hiện hiệu suất ấn tượng với 16 pha lập công và 3 kiến tạo. Trở lại giải quốc nội, Xuân Son tiếp tục săn bàn khi ấn định thắng lợi 4-0 của Nam Định trước HAGL tối 6/9 tại vòng 1 V.League. Từ trước đến nay, chỉ cần lành lặn, Xuân Son mặc định được đá chính. Tay săn bàn sinh năm 1997 đang là tiền đạo cắm số một Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Lê Giang Patrik cho thấy khả năng hòa nhập tốt với tuyển Việt Nam khi giành giải Thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2026. Đây là giải đầu tiên của cựu tuyển thủ U21 Slovakia trong màu áo các "Chiến binh sao vàng". Khi cả Nguyễn Filip lẫn Đặng Văn Lâm vắng mặt trong danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, suất bắt chính không thể thoát khỏi tay Lê Giang. Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên gần như không có cửa cạnh tranh. Ảnh: Đinh Hà.

Cao Pendant Quang Vinh là sự trở lại đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, sau khi lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026 do bận thi đấu cho CLB Công an Hà Nội ở trận play-off AFC Champions League Elite. Cựu đội trưởng U16 Pháp luôn được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hàng đầu Việt Nam từ khi về quê mẹ chơi bóng năm 2024. Từ thời điểm đó đến nay, cầu thủ sinh năm 1997 có 4 danh hiệu quốc nội và cả hai mùa góp mặt trong Đội hình tiêu biểu V.League. Ngoài biên trái, Quang Vinh cũng có thể đá trung vệ. Ảnh: Bảo Ngọc.

Đỗ Hoàng Hên ghi 2 bàn và góp 1 kiến tạo trong hành trình đăng quang ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam cũng như nhận giải Cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt về. Sao nhập tịch Brazil đa năng khi có thể đá tiền đạo hai cánh và tiền vệ công. Song, HLV Kim thường xếp Hoàng Hên đá biên phải. Ảnh: Anh Tiến.

Nguyễn Tài Lộc là cầu thủ mang dòng máu nước ngoài ít ấn tượng nhất của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Sao nhập tịch Brazil đá 7/8 trận, nhưng chỉ có 2 lần đá chính và không ghi bàn hay kiến tạo. Tài Lộc sẽ có cơ hội thể hiện tiếp tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi được HLV Kim tin tưởng. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.