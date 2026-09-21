Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/9, trong giờ nghỉ giữa hiệp trận đấu thuộc giải Thai League One giữa PT Prachuap và Pattani FC. Theo Reuters, Townsend đang khởi động cùng các đồng đội thì một nhân viên sân vận động lái chiếc máy lu hạng nặng lên mặt sân.

Trong clip lan truyền trên mạng, Townsend đã di chuyển ra khỏi khu vực mà các đồng đội đang chuyền bóng khi cố gắng thực hiện một cú đánh gót trên không. Anh vô tình bước vào đường đi của chiếc xe, khiến chân anh bị va vào và ngã xuống đất trước khi chiếc xe cán qua người.

Cựu cầu thủ bóng đá Anh thoát chết trong gang tấc sau khi bị xe lu cán qua. Ảnh: Free press journal

Chiếc máy lu dừng lại ở ngang hông Townsend, các đồng đội lập tức chạy về phía anh. Sau đó, Townsend đã thoát được ra ngoài.

Theo báo cáo, bất chấp sự cố đáng sợ, cầu thủ 34 tuổi này vẫn có thể tiếp tục thi đấu và vào sân thay người ở thời gian bù giờ.

Chiến thắng của Prachuap cuối tuần này đã giúp câu lạc bộ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với số điểm bằng với Uthai Thani, Rayong, Port FC và Ayutthaya United sau 3 trận đấu.

Townsend, người từng có 13 lần khoác áo đội tuyển Anh, gia nhập PT Prachuap vào mùa hè. Trận đấu với Pattani là lần thứ 3 anh ra sân cho câu lạc bộ này.

Townsend có lẽ được nhớ đến nhiều nhất với thời gian thi đấu cho Tottenham. Ngoài một loạt các hợp đồng cho mượn, tiền đạo này cũng từng khoác áo Newcastle, Crystal Palace, Everton và Luton Town trước khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ để ký hợp đồng với Antalyaspor vào năm 2024.