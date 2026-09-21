'Four Hands, Two Sonatas' lập kỷ lục

Tập 8 của Four Hands, Two Sonatas đã phá vỡ kỷ lục về tỷ lệ người xem, đạt mức trung bình toàn quốc là 7,9% với mức cao nhất là 9%, và mức trung bình khu vực đô thị là 7,5% với mức cao nhất là 8,8%. Hơn nữa, nó đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh, bao gồm cả các đài truyền hình mặt đất, cả ở khu vực quốc gia và đô thị. Trên toàn quốc, nó duy trì vị trí dẫn đầu trong số các kênh truyền hình cáp và kênh chương trình tổng hợp trong khung giờ phát sóng của mình trong tám tập liên tiếp. Nó cũng đứng đầu trong số các kênh truyền hình cáp và kênh chương trình tổng hợp trong khung giờ phát sóng đối với đối tượng khán giả mục tiêu của tvN là nam và nữ từ 20 - 49 tuổi, cả ở khu vực quốc gia và đô thị.

Ngoài ra, đây là tuần thứ ba liên tiếp phim đứng đầu danh sách phim truyền hình được bàn tán nhiều nhất của Good Data Corporation. Công ty này xác định bảng xếp hạng mỗi tuần bằng cách thu thập dữ liệu từ các bài báo, bài đăng trên blog, cộng đồng trực tuyến, video và mạng xã hội về các bộ phim truyền hình đang phát sóng hoặc sắp phát sóng.

Không chỉ tiếp tục dẫn đầu danh sách phim truyền hình được bàn tán nhiều nhất, mà các diễn viên chính của phim cũng giữ vững vị trí dẫn đầu trong danh sách các diễn viên được bàn tán nhiều nhất, với Lee Jun Young và Song Kang lần lượt giữ vị trí số 1 và số 2.