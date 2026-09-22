NSND được khán giả yêu mến gọi là 'ông bố quốc dân', có con trai du học Phần Lan, con gái nhận học bổng Mỹ

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Trung Anh sinh năm 1961 tại Hà Tĩnh. Năm 1978, khi mới 17 tuổi, NSND Trung Anh giấu gia đình đăng ký thi và được tuyển chọn vào học lớp diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau 4 năm học, năm 1982, NSND Trung Anh tốt nghiệp lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Trung Ương Việt Nam (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam).

Xuất thân là nghệ sĩ sân khấu, ông ghi dấu ấn với nhiều vai diễn nổi bật. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn thành danh trong lĩnh vực phim truyền hình và được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "ông bố quốc dân".

Các đồng nghiệp dành cho NSND Trung Anh nhiều lời khen tặng khi nói về diễn xuất trên màn ảnh. Cố NSND Hoàng Dũng từng nhận xét NSND Trung Anh thành công ở tất cả lĩnh vực, từ kịch nói, sân khấu, điện ảnh cho đến truyền hình. Ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Năm 2021, NSND Trung Anh về hưu theo chế độ.

Nghệ sĩ Trung Anh trong vai ông Sơn của Về nhà đi con. Ảnh: VFC

Vài năm trở lại đây, NSND Trung Anh có nhiều vai diễn tạo hiệu ứng vang dội trong những bộ phim truyền hình ăn khách. Một trong số đó là vai bố Sơn trong phim Về nhà đi con (năm 2019). Vai diễn thành công giúp ông chiếm được tình cảm của khán giả, đồng thời được nhiều người yêu mến gọi là "ông bố quốc dân".

Nhắc đến bộ phim Về nhà đi con, NSND Trung Anh từng cho biết, bố Sơn là một nhân vật dễ đóng nhưng cũng dễ gây nhàm chán. Ban đầu, khi chưa đọc kịch bản, nam nghệ sĩ từng từ chối tham gia bởi vì bận rộn với một dự án khác. Sau đó, đạo diễn tiếp tục gọi điện và thuyết phục ông. "Đạo diễn nói sẽ chờ và quay tất cả những phân cảnh không có tôi trước. Tôi thấy tấm lòng của các bạn như vậy nên không thể từ chối được, dù nói thật lúc đó tôi chưa đọc kịch bản. Thế là tôi nhận lời. Đến 29 Tết, các bạn đem kịch bản cho tôi và mấy ngày Tết, tôi dành thời gian để đọc. Đọc xong thì tôi nghĩ rằng: "Chết rồi, suýt nữa thì mình đã từ chối". Tôi thấy kịch bản đó hay và tính chân thật của nó rất cao", ông chia sẻ.

Nam nghệ sĩ tiết lộ bản thân từng từ chối đóng Về nhà đi con vì bận rộn.

Sau vai diễn trong Về nhà đi con, NSND Trung Anh tiếp tục hóa thân vào nhiều ông bố khác với những tính cách đa dạng trong các phim truyền hình. Ngoài đời thường, NSND Trung Anh thừa nhận ông "không hiền như ông Sơn trong Về nhà đi con".

Được biết, nghệ sĩ Trung Anh có cuộc sống hôn nhân êm đềm với bà xã và 2 con. Hiện tại con trai lớn Tiến Việt đã về Việt Nam làm việc sau thời gian du học ở Phần Lan.

Con gái út Thục Anh từng giành được học bổng danh dự của trường Đại học Northern Kentucky (Mỹ) ngành Hóa Sinh giữa hàng trăm đơn ứng tuyển. Sau khi tốt nghiệp, Thục Anh tiếp tục nhận được học bổng học thêm 5 năm rồi làm tiến sĩ tại Mỹ.

Ảnh: FBNV

Với nghệ sĩ, điều hạnh phúc là các con trưởng thành và được làm công việc mình thích. Ông chia sẻ không bao giờ áp đặt con cái mà để con tự lựa chọn hướng đi riêng. Vì vậy, dù ngày con còn nhỏ nhận được nhiều lời mời đóng phim, các con đều không thích nên ông không ép. Khi lớn lên, cả hai con của ông đều đi theo con đường học thuật.

"Con cái khi trưởng thành, bố mẹ nào cũng cảm thấy tự hào. Còn việc các con chọn theo đuổi con đường nào thì hoàn toàn do chúng tự quyết định. Bố mẹ chỉ có thể đưa ra vài gợi ý, chứ không bao giờ áp đặt hay định hướng thay. Riêng con gái út nhà tôi thì có chút ảnh hưởng từ anh trai, bởi anh từng học chuyên Hóa ở trường Amsterdam (Hà Nội), nên cũng muốn thử sức theo hướng đó", NSND Trung Anh kể về các con.

Cô con gái tài giỏi, xinh đẹp của NSND Trung Anh trong thời gian học tại Mỹ, ngoài việc nhận học bổng về tiền học, Thục Anh còn có thêm lương khi được làm trợ giảng hoặc nghiên cứu tại phòng lab.

Dù con gái giỏi giang đang học ở Mỹ nhưng nam nghệ sĩ vẫn không khỏi lo lắng.

"Con gái ở bên kia, chỉ cần hơi sổ mũi thôi là bố mẹ ở nhà đã sốt ruột lắm rồi. Có lần, con đặt vé máy bay về nước. Gần 6 giờ sáng bay, 4 giờ sáng phải ra sân bay. Bà xã tôi gọi điện cả mấy trăm cuộc mà không liên lạc được. Bà ấy lo quá, vừa gọi vừa khóc, còn nhờ bạn bè trên Facebook của con sang nhà tìm hộ. Đến tận 7 giờ sáng, con mới gọi lại, nói là ngủ quên. Hôm đó lỡ chuyến bay, lại phải mua vé khác. Nhớ lại mà vừa thương vừa buồn cười", nam nghệ sĩ kể về lần toát mồ hôi vì lo cho con.