Ca sĩ có bản hit 150 triệu view gặp thế khó

Dương Domic là một trong những cái tên được chú ý nhất tại Tinh hà “say hi” ngay từ những tập đầu tiên. Cùng Quang Hùng MasterD, anh sớm được khán giả dự đoán cạnh tranh cho vị trí quán quân.

Nếu Quang Hùng MasterD liên tục tạo dấu ấn bằng những ca khúc có sức lan tỏa, Dương Domic lại duy trì sự ổn định. Sau 4 Livestage, anh nhiều lần đảm nhận vai trò đội trưởng, từng dẫn dắt đội giành chiến thắng và chưa rơi khỏi top 10 ở các vòng bình chọn cá nhân.

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ thành tích thi đấu của Dương Domic rất tốt, trong khi những sản phẩm âm nhạc của anh lại thường xuyên gây tranh luận.

Thành tích ổn định nhưng âm nhạc gây tranh luận

Dương Domic đã ít nhất 3 lần giữ vai trò đội trưởng trong 4 Livestage đầu tiên. Ngay ở Livestage 1, đội của anh giành vị trí cao nhất nhờ ca khúc Bad Night. Đến Livestage 2, anh tiếp tục dẫn dắt đội chiến thắng với Thế giới của anh.

Livestage 3 đánh dấu thử thách lớn hơn khi Dương Domic trở thành liên quân trưởng và trực tiếp đối đầu với Quang Hùng MasterD. Dù cuối cùng thất bại trước đối thủ, việc liên tục được trao vị trí dẫn dắt cho thấy vai trò của Dương Domic trong chương trình là rất quan trọng.

Ở phương diện cá nhân, anh cũng duy trì thứ hạng tương đối ổn định. Sau 4 Livestage, Dương Domic chưa lần nào rơi khỏi top 10 và từng vươn lên vị trí thứ hai ở vòng bình chọn thứ hai. Anh tiếp tục nhận thứ hạng cao để trở thành đội trưởng trong Livestage 5.

Đây là lợi thế đáng kể của nam ca sĩ trong cuộc thi. Nó phản ánh việc Dương Domic đang có lượng khán giả yêu mến rất đông đảo. Tuy nhiên, sự ổn định cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi khi đặt cạnh một đối thủ như Quang Hùng MasterD.

Nếu Quang Hùng liên tục tạo ra những ca khúc có khả năng xuất hiện trên các bảng thịnh hành, viral mạng xã hội, Dương Domic lại chưa tạo được chuỗi sản phẩm có sức lan tỏa tương đương.

Bài hát Bad Night thậm chí vướng tranh luận. Ca khúc giúp team Dương Domic đứng đầu Livestage 1 nhưng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng chất lượng bài nhạc chưa xứng đáng để đứng đầu. Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

Ở Livestage 3, Dương Domic tiếp tục đảm nhận vai trò liên quân trưởng. EP Tình thế người! của team anh gồm ba ca khúc Tết tình, Một người như thế và Người trên dây được xây dựng trong concept rạp xiếc.

Các tiết mục của Dương Domic trong cuộc thi được đánh giá là chưa đủ đột phá. Ảnh: NSX.

Về hình ảnh, đây là một trong những sân khấu có ý tưởng rõ ràng. Đạo cụ, chuyển động và nhiều lớp thị giác được kết nối để tạo thành một thế giới thống nhất. Concept rạp xiếc giúp các tiết mục có diện mạo riêng và tăng tính trình diễn.

Nhưng nếu tách khỏi phần nhìn, phần âm nhạc lại chưa tạo được dấu ấn. Sau khi EP được phát hành, một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trên mạng xã hội. Những ý kiến này tập trung vào việc các ca khúc chưa đủ bắt tai, phần lời chưa tạo được dấu ấn. Xét lượt xem YouTube trong 24 giờ đầu, Tình thế người! cũng thấp hơn đáng kể so với EP của liên quân Quang Hùng MasterD.

Điều này cho thấy một khoảng cách đáng chú ý. Dương Domic có khả năng xây dựng sân khấu, có kinh nghiệm dẫn dắt đội hình và sở hữu màu sắc âm nhạc riêng, nhưng chưa phải lúc nào những lợi thế đó cũng chuyển hóa thành một sản phẩm đủ mạnh để khán giả nghe lại và chủ động chia sẻ.

Tell Me Why có đủ sức vượt qua Mất kết nối?

Đến Livestage 5, Dương Domic tiếp tục giữ vai trò đội trưởng. Ở phần thi cá nhân, anh là người khép lại 8 tiết mục solo bằng Tell Me Why.

Nam ca sĩ cho biết ca khúc được viết từ lâu và là phần tiếp theo của Mất kết nối. Nếu Mất kết nối đặt nhân vật vào khoảng trống của một mối quan hệ, Tell Me Why tiếp tục khai thác những câu hỏi không có lời giải bằng những công thức thông thường.

Điểm thú vị của ca khúc nằm ở cách Dương Domic đưa hình ảnh toán học vào ca từ, chẳng hạn những câu như “Đề bài này sai hay anh sai mà cứ mãi vô nghiệm” hay “Đến khi nào con tim này thôi bình phương nỗi nhớ”.

Hình ảnh Dương Domic trong vòng chung kết. Ảnh: NSX.

Đây vẫn là Dương Domic quen thuộc với âm nhạc pop hiện đại, trẻ trung, sáng, dễ tiếp cận, kết hợp tư duy melody thú vị, những đoạn điệp khúc bắt tai cùng cách xử lý vocal, luyến láy đặc trưng. Tuy nhiên, Tell Me Why đi theo công thức quá quen thuộc nên khó tạo cảm giác đột phá.

Ca khúc dễ nghe và tiếp tục cho thấy màu sắc riêng của Dương Domic. Nhưng với một nghệ sĩ đã có bản hit phủ sóng đời sống âm nhạc là Mất kết nối, Dương Domic được kỳ vọng nhiều hơn. Tiêu chuẩn khán giả dành cho các sản phẩm mới của anh không còn giống trước. Khi khán giả đã biết anh có thể làm gì, họ bắt đầu chờ đợi anh làm được điều gì khác.

Ở hiện tại, xét cả lượt xem YouTube lẫn thành tích trên các nền tảng nhạc số, Tell Me Why chưa vươn lên dẫn đầu trong 8 tiết mục solo. CONGB đang là người có thành tích tốt hơn ở phương diện này.

Không thể phủ nhận Dương Domic là một trong những nghệ sĩ có màu sắc rõ nét tại Tinh hà “say hi”. Trấn Thành từng đánh giá Wren Evans, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và KIMLONG là những nghệ sĩ sở hữu cá tính âm nhạc nổi bật nhất mùa thi.

Nhưng chính vị thế đó khiến Dương Domic khó tránh khỏi sự soi xét. Sau thành công từ mùa đầu tiên, anh bước vào mùa thi năm nay với nền tảng khác nhiều thí sinh. Khán giả không còn chờ xem Dương Domic có khả năng làm gì, mà chờ anh bùng nổ ra khác, thay đổi thế nào.

Đây cũng là lý do những tranh luận về Bad Night, Tình thế người! hay Tell Me Why trở nên đáng chú ý hơn. Với một thí sinh bình thường, một ca khúc chưa tạo hiệu ứng có thể chỉ là sản phẩm chưa thành công. Với Dương Domic, nó dễ bị xem như dấu hiệu của việc anh chưa thể vượt qua chính thành công trước đó.

Áp lực ấy càng lớn khi đối thủ của anh cũng tài năng, cá tính. Quang Hùng MasterD sở hữu lợi thế về khả năng tạo hit và độ phủ sóng rộng khắp. Trong khi đó, Wren Evans là nhân tố mới nhưng tạo ấn tượng bằng màu sắc âm nhạc rất riêng. Điều đó càng khiến nam ca sĩ khó tránh khỏi sự so sánh.