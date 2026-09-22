Trương lăng Hách vướng nghi vấn hát nhép trên sân khấu

Đêm nhạc Greater Bay Area Rising Moon Gala diễn ra tối 20/9 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến hàng loạt màn trình diễn được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, chỉ một sự cố kéo dài vài giây sau tiết mục của Trương Lăng Hách và Âu Dương Na Na cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng.

Trong chương trình, Trương Lăng Hách và Âu Dương Na Na cùng thể hiện ca khúc Hãy cùng chào hỏi. Phần trình diễn nhìn chung diễn ra ổn định, hai nghệ sĩ phối hợp khá ăn ý và không xuất hiện sự cố đáng chú ý trên sân khấu. Thế nhưng, tranh luận lại bắt đầu ngay sau khi tiết mục kết thúc.

Khi Trương Lăng Hách cầm micro để gửi lời cảm ơn tới khán giả, âm thanh từ micro của nam diễn viên bất ngờ bị ngắt. Câu "cảm ơn" gần như không được truyền tới khán giả, trong khi phần cảm ơn của Âu Dương Na Na ngay bên cạnh vẫn được nghe khá rõ. Chính khoảng lặng chỉ kéo dài vài giây này nhanh chóng được khán giả ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn về việc Trương Lăng Hách có sử dụng bản thu âm trong phần biểu diễn hay không.

Lập luận của những người nghi ngờ chủ yếu xuất phát từ sự trùng hợp giữa việc micro mất tiếng và phần giọng hát trước đó. Theo họ, nếu nam diễn viên hoàn toàn hát trực tiếp, việc giọng nói đột ngột biến mất ngay khi phần nhạc kết thúc là chi tiết cần được giải thích. Từ đó, một số ý kiến cho rằng sự cố micro vô tình khiến vấn đề hát thật hay hát nhép trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán từ khán giả và chưa đủ để khẳng định Trương Lăng Hách hát nhép.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ nam diễn viên chia sẻ các đoạn video trong buổi tổng duyệt để cho rằng phần trình diễn chính thức có nhiều điểm tương đồng với lúc tập luyện. Một số khán giả có mặt trực tiếp tại sự kiện cũng cho biết cảm nhận của họ không cho thấy dấu hiệu rõ ràng của việc hát nhép.

Một số ý kiến khác cho rằng cần phân biệt giữa hát nhép hoàn toàn, hát với phần thu âm hỗ trợ và hát live có sử dụng âm thanh nền. Trong những sân khấu lớn, việc sử dụng các lớp âm thanh hỗ trợ không phải là bằng chứng mặc định cho việc nghệ sĩ hoàn toàn không hát trực tiếp.

Đáng chú ý, sự cố của Trương Lăng Hách cũng diễn ra trong bối cảnh một tiết mục khác tại đêm hội gây tranh luận tương tự.

Khi Tạ Kim Yến và Lưu Vũ Hân cùng biểu diễn Nhảy múa phố, khán giả nhận thấy Tạ Kim Yến không cầm micro trong suốt phần trình diễn nhưng vẫn có giọng hát vang lên. Chi tiết này lập tức trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trong khi đó, Lưu Vũ Hân trực tiếp cầm micro và vừa hát vừa thực hiện vũ đạo. Một bộ phận khán giả nhận xét phần giọng hát của cô có sự đồng bộ với chuyển động trên sân khấu, từ đó tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa hai phần trình diễn.

Sự khác biệt này càng khiến những tranh luận về việc sử dụng âm thanh thu sẵn tại các sân khấu lớn trở nên sôi nổi hơn.

Dù vậy, những gì khán giả nhìn thấy và nghe được qua các đoạn video trên mạng chưa đủ để xác định chính xác toàn bộ quy trình âm thanh của sân khấu. Việc micro bị mất tiếng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân kỹ thuật, trong khi cách bố trí âm thanh tại các chương trình quy mô lớn cũng có thể bao gồm nhiều lớp thu âm và micro khác nhau.

Vì thế, câu chuyện về Trương Lăng Hách hiện vẫn dừng ở mức tranh luận và nghi vấn từ cộng đồng mạng, thay vì một kết luận chính thức.

Từ một tiếng "cảm ơn" không được truyền tải trọn vẹn, một màn trình diễn vốn khá bình thường bất ngờ trở thành tâm điểm. Câu chuyện cũng cho thấy chỉ một vài giây âm thanh trên sân khấu lớn đôi khi có thể tạo ra những cuộc tranh luận rất lớn về ranh giới giữa hát live, hát với âm thanh hỗ trợ và hát nhép.

Và khi chưa có thông tin xác nhận từ ê-kíp chương trình hay nghệ sĩ, câu hỏi về việc điều gì thực sự xảy ra phía sau sân khấu vẫn còn bỏ ngỏ.