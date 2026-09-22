Bạch Lộc mua iPhone 18 Pro Max tặng nhân viên

Câu chuyện bắt đầu được chú ý khi một số thành viên trong đội ngũ của Bạch Lộc chia sẻ hình ảnh những chiếc điện thoại mới trên mạng xã hội. Những bài đăng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Hình ảnh Bạch Lộc tặng iPhone 18 Pro Max cho các nhân viên. Ảnh: Weibo.

Bạch Lộc mua khoảng 14 chiếc iPhone màu băng thanh 1TB, tại Trung Quốc có giá bán khoảng 16.499 NDT/chiếc (hơn 64 triệu đồng) để tặng cho nhân viên. Tổng số tiền mỹ nhân sinh năm 1994 chi ra khoảng 227.000 NDT (gần 900 triệu đồng).

Món quà có giá trị lớn, đặc biệt trong thời điểm dòng iPhone mới vừa ra mắt, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và dành lời khen cho cách cô đối đãi với những người đồng hành cùng mình.

Các nhân viên nhận được quà của Bạch Lộc sau đó đã gửi lời cảm ơn tới "bà chủ".

Một nhân viên đóng thế chia sẻ: "Những nhân viên đi theo đoàn phim đều có phần. Quen biết Lộc tỷ 6 năm rồi, không ai là không thích làm việc cùng chị ấy. Dù chỉ mới hợp tác một bộ phim mọi người cũng không nỡ chia tay. Chị ấy luôn tràn đầy năng lượng, đối xử với mọi người đặc biệt tốt".

Hồ Y Lâm - nữ diễn viên đóng thế cho Bạch Lộc nhiều năm qua - bày tỏ: "Hạnh phúc đã ở đây rồi, tôi sẽ mãi là fan trung thành của chị Lộc".

Trước hành động hào phóng của Bạch Lộc, khán giả dành nhiều lời khen ngợi và trêu đùa: "Làm thế nào để gặp được một bà chủ tốt tính giàu có như Bạch Lộc?", "Ê-kíp của Bạch Lộc còn tuyển người không?".

Bạch Lộc sinh năm 1994, xuất thân là hot girl mạng xã hội, sau đó rẽ sang diễn xuất. Nữ diễn viên có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Chiêu Diêu, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh An như mộng, Lâm giang tiên, Bạch nguyệt phạn tinh,... Cô còn là thành viên thường trú của show truyền hình quốc dân Keep Running.

Theo Sina, hiện tại Bạch Lộc là tiểu hoa đán phát triển ổn định nhất trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1990-1995. Nữ diễn viên nắm trong tay khoảng 17 hợp đồng đại diện thương hiệu, nhờ đó giúp cô thu về hàng chục triệu NDT mỗi năm.

Cát-xê của Bạch Lộc ở mức 30-40 triệu NDT cho mỗi dự án. Cô là người chăm chỉ, miệt mài diễn xuất, mỗi năm tham gia khoảng 3-4 tác phẩm đều đặn.

Năm 2025, Bạch Lộc trở thành ngôi sao nữ có giá trị thương mại cao nhất giới giải trí Hoa ngữ. Cô cũng thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng "20 ngôi sao có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội".

Bỏ qua những tranh cãi, sự nghiệp của Bạch Lộc đang phát triển rất tốt.