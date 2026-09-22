Dàn sao 'Tân dòng sông ly biệt' sau 25 năm: Người viên mãn, người bị cấm sóng

Tối 20/9, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ cùng xuất hiện tại “Bay Area Rising Moon” 2026, đêm nhạc điện ảnh tổ chức ở Macau. Ba diễn viên thể hiện ca khúc Tình sâu đậm, mưa mịt mù gắn liền với Tân dòng sông ly biệt.

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái ngộ sau 25 năm, gợi nhớ dàn nhân vật trong “Tân dòng sông ly biệt”.

Trên sân khấu, Cổ Cự Cơ và Tô Hữu Bằng tái hiện hình ảnh Hà Thư Hoàn và Đỗ Phi, trong khi Lâm Tâm Như trở lại với hình ảnh Lục Như Bình. Tô Hữu Bằng còn đeo kính, để ria mép nhằm gợi nhớ ngoại hình nhân vật Đỗ Phi trong phim. Tiết mục nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khi những giai điệu quen thuộc trở lại sau hơn hai thập kỷ.

Đây là lần hiếm hoi ba diễn viên cùng đứng trên sân khấu với hình ảnh nhắc trực tiếp đến tác phẩm từng đưa tên tuổi họ đến gần khán giả khắp châu Á. Sự kiện cũng diễn ra đúng 25 năm sau khi bộ phim lên sóng.

Lâm Tâm Như

Sau vai Lục Như Bình, Lâm Tâm Như tiếp tục đóng phim và từng bước mở rộng sang sản xuất phim. Những năm gần đây, cô vẫn xuất hiện trong các dự án truyền hình, chương trình giải trí, quảng cáo và các hoạt động thời trang.

Lâm Tâm Như vẫn hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất sau nhiều năm đóng phim.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên duy trì hoạt động khá đều đặn trong ngành giải trí. Cô cũng được biết đến với vai trò nhà sản xuất qua một số dự án, trong đó có Hoa đăng sơ thượng.

Về đời tư, Lâm Tâm Như kết hôn với diễn viên Hoắc Kiến Hoa năm 2016. Hai người có một con gái, năm nay 9 tuổi. Cặp đôi khá kín tiếng về gia đình và hạn chế chia sẻ hình ảnh con gái trước truyền thông. Tháng 8/2026, họ kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau một thập kỷ kết hôn, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn duy trì lối sống tương đối kín đáo. Hoắc Kiến Hoa cũng giảm tần suất hoạt động để dành thêm thời gian cho gia đình, trong khi Lâm Tâm Như tiếp tục theo đuổi công việc nghệ thuật

Tô Hữu Bằng

Trong Tân dòng sông ly biệt, Tô Hữu Bằng tạo thiện cảm với nhân vật Đỗ Phi, một phóng viên có tính cách hài hước, vụng về nhưng chân thành. Đây cũng là một trong những vai diễn giúp anh tiếp tục duy trì sức hút sau thành công của Hoàn Châu cách cách.

Tô Hữu Bằng duy trì công việc ca hát, diễn xuất và tham gia các chương trình truyền hình ở tuổi ngoài 50.

Sau nhiều năm, Tô Hữu Bằng không còn đóng phim với mật độ như trước. Anh chuyển sang nhiều vai trò khác trong ngành giải trí, gồm ca hát, sản xuất và đạo diễn, đồng thời tham gia các chương trình truyền hình, show thực tế.

Năm 2026, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động khá tích cực. Anh tham gia chương trình Xuân vãn 2026 và tiếp tục xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc. Riêng trong đêm Bay Area Rising Moon vừa diễn ra tại Macau, Tô Hữu Bằng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình năm thứ tư liên tiếp, đồng thời tham gia biểu diễn ca khúc Tình sâu đậm, mưa mịt mù.

Ở tuổi 53, Tô Hữu Bằng vẫn độc thân và giữ đời tư tương đối kín tiếng. Anh dành phần lớn sự chú ý cho công việc và các hoạt động nghệ thuật.

Cổ Cự Cơ

Cổ Cự Cơ đảm nhận Hà Thư Hoàn, nhân vật đứng giữa mối quan hệ tình cảm với Y Bình và Như Bình. Sau bộ phim, anh tiếp tục phát triển song song sự nghiệp ca hát và diễn xuất, nhưng những năm gần đây xuất hiện trên sân khấu âm nhạc nhiều hơn.

Cổ Cự Cơ tập trung cho âm nhạc và cuộc sống gia đình

Cuộc sống gia đình của nam nghệ sĩ cũng có nhiều thay đổi. Cổ Cự Cơ kết hôn năm 2014 với Trần Vận Tình, người từng là trợ lý và quản lý truyền thông của anh. Đầu năm 2026, anh thông báo gia đình đón con trai thứ hai. Vợ chồng nam ca sĩ hiện có hai con trai.

Ở tuổi ngoài 50, Cổ Cự Cơ nhiều lần chia sẻ về cuộc sống chăm con. Anh cho biết việc trở thành cha của hai đứa trẻ khiến cuộc sống bận rộn hơn nhưng cũng đem đến niềm vui mới ngoài công việc nghệ thuật.

Triệu Vy

Trong dàn sao Tân dòng sông ly biệt, Triệu Vy là người có sự nghiệp nhiều biến động nhất. Sau thành công của Hoàn Châu cách cách và Tân dòng sông ly biệt, cô tiếp tục nổi tiếng qua nhiều bộ phim, đồng thời chuyển hướng sang đạo diễn, sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, từ năm 2021, nữ diễn viên gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí, nhiều tác phẩm có cô tham gia cũng không còn xuất hiện trên một số nền tảng tại Trung Quốc.

Cuối năm 2024, Triệu Vy xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ nhiều năm trước. Cô khẳng định quan hệ hôn nhân giữa hai người đã chấm dứt về mặt pháp lý và không muốn bị liên hệ với những thông tin, tranh chấp liên quan đến chồng cũ. Hai người kết hôn năm 2009 và có một con gái chung.

Triệu Vy hiện sống kín tiếng, ít xuất hiện trong các hoạt động showbiz.

Hiện Triệu Vy sống khá kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện trong những cuộc gặp bạn bè hoặc các sự kiện đời thường. Những dấu hiệu xuất hiện trở lại của cô nhận được nhiều sự chú ý, song nữ diễn viên chưa trở lại màn ảnh hay hoạt động giải trí với tần suất như trước. Một số dự án liên quan đến cô khi phát hành trở lại cũng không còn ghi tên Triệu Vy trong phần giới thiệu ê-kíp.

Không chỉ sự nghiệp nghệ thuật bị đóng băng, Triệu Vy còn phải đối mặt với những khoản nợ và tranh chấp tài chính kéo dài từ nhiều năm trước. Trong năm 2026, 9 triệu cổ phiếu của cô bị đóng băng trong diễn biến liên quan đến một vụ bảo lãnh trị giá 1,8 tỷ NDT từ năm 2021; cổ phần tại một số công ty khác cũng được thông tin là đang bị xử lý.

Chính những diễn biến kéo dài này, cùng quãng thời gian nhiều năm vắng bóng, khiến khả năng trở lại showbiz của nữ diễn viên vẫn là câu hỏi được công chúng quan tâm.