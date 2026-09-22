'Lên Hương' áp đảo thị trường, 'Út Lan 2' và Soobin bám đuổi quyết liệt

Phòng vé Việt ngày 21/9 tiếp tục chứng kiến cuộc đua đáng chú ý khi Lên Hương giữ vị trí số 1, trong khi Soobin và Út Lan 2 lần lượt bám đuổi ở phía sau. Đáng chú ý, khoảng cách doanh thu giữa vị trí đầu bảng và phim âm nhạc của Soobin không lớn, dù chênh lệch về số suất chiếu là rất lớn.

Theo số liệu phòng vé ngày 21/9, Lên Hương tiếp tục đứng đầu với doanh thu trong ngày 588,67 triệu đồng, bán ra 8.530 vé qua 2.319 suất chiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã thu về hơn 74,8 tỷ đồng sau khi khởi chiếu từ ngày 18/9.

Với kết quả này, Lên Hương đang duy trì được sức hút khá ổn định sau tuần đầu ra mắt. Bộ phim của đạo diễn Khương Ngọc xoay quanh một bà chủ trại hòm ế ẩm và một thanh niên cần tiền để trang trải cuộc sống, từ đó cả hai vô tình vướng vào một giao kèo định mệnh. Câu chuyện dần mở ra những bí mật liên quan đến món nợ được chôn vùi suốt nhiều năm.

Lên Hương đang duy trì được sức hút khá ổn định.

Điểm đáng chú ý là Lên Hương không chỉ dẫn đầu về doanh thu mà còn sở hữu lượng suất chiếu vượt trội so với hai đối thủ đang bám đuổi. Với 2.319 suất trong ngày, bộ phim có lợi thế rất lớn về độ phủ tại các cụm rạp. Tuy nhiên, hiệu suất trung bình khoảng 3,7 vé mỗi suất cho thấy sức mua hiện tại không còn ở mức quá cao.

Đứng ngay sau Lên Hương là SOOBIN LIVE CONCERT MOVIE: ALL-ROUNDER. Bộ phim âm nhạc của Soobin thu 574,09 triệu đồng trong ngày 21/9, chỉ thấp hơn vị trí dẫn đầu khoảng 14,58 triệu đồng. Tổng doanh thu của tác phẩm hiện đạt hơn 9,2 tỷ đồng.

Điều khiến Soobin gây chú ý nằm ở số lượng suất chiếu. Trong khi Lên Hương có tới 2.319 suất, phim của Soobin chỉ được xếp 46 suất trong ngày. Dù vậy, tác phẩm vẫn thu về hơn nửa tỷ đồng, tương đương khoảng 12,4 triệu đồng mỗi suất chiếu.

Bộ phim âm nhạc của Soobin thu 574,09 triệu đồng trong ngày 21/9.

Nếu tính theo số vé, SOOBIN LIVE CONCERT MOVIE: ALL-ROUNDER bán được 2.882 vé trong ngày. Trung bình mỗi suất có khoảng 62,7 khán giả, cao hơn rất nhiều so với mức 2-4 vé mỗi suất của những bộ phim điện ảnh đang có lượng suất chiếu lớn trong cùng thời điểm.

Thành tích của Soobin cho thấy sức hút đặc biệt của dòng phim concert khi lượng suất chiếu không phản ánh hoàn toàn khả năng tạo doanh thu. Giá vé trung bình của tác phẩm khoảng 199.200 đồng, cao hơn đáng kể so với khoảng 69.000 đồng của Lên Hương. Đây cũng là yếu tố giúp doanh thu của Soobin duy trì ở mức cao dù số suất chiếu hạn chế.

Trong khi đó, Út Lan 2 đang đứng thứ ba với 515,16 triệu đồng doanh thu trong ngày, bán ra 7.890 vé qua 2.861 suất. Tổng doanh thu của bộ phim hiện đạt hơn 22,18 tỷ đồng. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn đang trong giai đoạn chiếu sớm trước ngày khởi chiếu chính thức 25/9.

Út Lan 2 tiếp tục khai thác câu chuyện kinh dị xoay quanh một con rắn hai đầu và những cái chết bí ẩn tại một ngôi làng ven sông. Khi các bí mật trong quá khứ dần được hé lộ, những lời nguyền tưởng như đã biến mất một lần nữa trở lại.

Với lượng suất chiếu lên tới 2.861 suất, Út Lan 2 thậm chí đang có độ phủ lớn hơn Lên Hương. Tuy nhiên, doanh thu trong ngày vẫn thấp hơn hai đối thủ. Hiệu suất trung bình của phim ở mức khoảng 2,8 vé mỗi suất, cho thấy tác phẩm cần thêm thời gian để đánh giá sức hút khi bước vào lịch chiếu chính thức.

Út Lan 2 khai thác câu chuyện kinh dị.

Cuộc đua hiện tại vì thế tạo ra ba màu sắc khá khác biệt. Lên Hương sở hữu doanh thu tích lũy vượt trội và đang giữ vị trí số 1. Soobin lại cho thấy khả năng lấp đầy phòng chiếu khi số suất rất hạn chế. Trong khi đó, Út Lan 2 vẫn còn cơ hội thay đổi cục diện sau khi chính thức khởi chiếu.

Đáng chú ý, cả Lên Hương, Soobin và Út Lan 2 đều góp mặt trong top 3 doanh thu ngày 21/9. Tổng doanh thu của ba tác phẩm đạt khoảng 1,68 tỷ đồng, cho thấy các sản phẩm Việt đang chiếm sự chú ý đáng kể tại phòng vé trong giai đoạn này.

Với Lên Hương, mốc 100 tỷ đồng đang là cột mốc được quan tâm khi phim đã tiến sát 75 tỷ đồng. Soobin tiếp tục duy trì hiệu suất đặc biệt với mô hình phát hành giới hạn suất chiếu, còn Út Lan 2 sẽ bước vào một chặng đường mới khi lịch chiếu chính thức bắt đầu từ ngày 25/9.

Cục diện phòng vé vì thế vẫn có thể tiếp tục thay đổi trong những ngày tới, đặc biệt khi Út Lan 2 mở rộng lịch chiếu và các phim đang dẫn đầu bước vào giai đoạn cạnh tranh trực tiếp hơn để giữ thị phần.