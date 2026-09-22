NSND Trung Anh công khai hạnh phúc bên vợ sau nhiều năm kín tiếng

NSND Trung Anh vốn là một trong những nghệ sĩ khá kín tiếng về đời tư. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều thập kỷ và quen mặt với khán giả qua hàng loạt vai diễn, ông hiếm khi đăng tải hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Chính vì vậy, khoảnh khắc mới nhất bên bà xã Minh Hiếu nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Trong bài đăng, NSND Trung Anh chia sẻ ảnh ngồi cạnh vợ, tay đặt sau lưng bà xã trong không gian gia đình gần gũi. Trước mặt hai người là chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Nam nghệ sĩ viết rằng vợ chồng con trai đã chúc mừng sinh nhật mẹ, còn ông chỉ "ké ảnh". Con gái đang ở xa sau khi nhìn thấy hình bố mẹ cũng để lại phản ứng hài hước, khiến NSND Trung Anh vui vẻ chia sẻ lại.

NSND Trung Anh hiếm hoi chia sẻ hình ảnh đời thường bên người bạn đời sau gần 30 năm gắn bó.

Hình ảnh đời thường này mang đến một cảm giác hoàn toàn khác với những nhân vật nhiều biến động mà NSND Trung Anh thường thể hiện trên màn ảnh. Nhiều khán giả để lại lời chúc sinh nhật bà xã, đồng thời khen hai vợ chồng đẹp đôi, gần gũi và vẫn giữ được sự ấm áp sau gần ba thập kỷ chung sống.

Không ít bình luận còn nhắc lại những vai diễn nổi tiếng của NSND Trung Anh. Có người nhớ đến ông Sơn trong Về nhà đi con, có người gọi vui nam nghệ sĩ bằng biệt danh gắn với Lương Bổng của Người phán xử. Điều đó cho thấy với nhiều khán giả, hình ảnh gia đình ngoài đời của NSND Trung Anh luôn tạo cảm giác thú vị bởi đối lập với những số phận mà ông từng hóa thân.

Bà xã NSND Trung Anh tên Minh Hiếu, kém chồng 10 tuổi. Hai người kết hôn năm 1997 sau thời gian quen biết vì sống cùng khu phố. Trong những chia sẻ trước đây, NSND Trung Anh từng nhiều lần gọi vợ là hậu phương vững chắc, người đã lo toan gần như toàn bộ việc gia đình để ông có thể tập trung cho diễn xuất.

Bà xã Minh Hiếu được NSND Trung Anh xem là hậu phương vững chắc trong nhiều năm làm nghề.

NSND Trung Anh từng thừa nhận suốt gần 30 năm, chuyện nhà cửa, công việc cơ quan, việc học của hai con phần lớn do vợ quán xuyến. Ông cho rằng bà xã đã hy sinh rất nhiều để chồng có thể theo đuổi nghề một cách trọn vẹn. Chính vì thế, càng về sau NSND Trung Anh càng nói nhiều hơn về sự biết ơn dành cho người bạn đời.

Điều đặc biệt là dù chồng thường xuyên làm việc với nhiều bạn diễn nữ, bà xã NSND Trung Anh hiếm khi ghen tuông hay can thiệp vào công việc. Nam nghệ sĩ từng kể rằng trước những cảnh quay nhạy cảm, ông thường chủ động chia sẻ với vợ để hỏi ý kiến và giữ ranh giới rõ ràng giữa công việc với đời sống riêng.

NSND Trung Anh ghi dấu ấn với nhiều vai diễn nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ.

Gia đình NSND Trung Anh có hai con, một trai và một gái. Con trai lớn từng du học Phần Lan và hiện đã đi làm. Con gái út Thục Anh giành học bổng ngành hóa sinh tại Mỹ, sau đó tiếp tục nhận học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ kéo dài 5 năm. Cả hai đều không theo con đường nghệ thuật của bố.

Việc các con trưởng thành và sống xa nhà cũng khiến NSND Trung Anh và bà xã có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Nam nghệ sĩ từng nói khi hai con đi học nước ngoài, vợ chồng ông sống khá giản dị, nương tựa vào nhau và duy trì thói quen gọi điện với các con để cập nhật cuộc sống.

Ở tuổi 65, NSND Trung Anh vẫn chưa có ý định rời xa nghề diễn. Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, ông tiếp tục giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và tham gia các dự án phim ảnh. Gần đây, NSND Trung Anh còn góp mặt trong Mật mã Đông Dương, tiếp tục duy trì nhịp làm nghề đều đặn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, gia đình vẫn luôn là ưu tiên quan trọng với NSND Trung Anh.

Trước đó, NSND Trung Anh đã ghi dấu sâu đậm qua Người phán xử, Về nhà đi con, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau và nhiều tác phẩm khác. Vai Lương Bổng mang đến hình ảnh lạnh lùng, quyết đoán, trong khi ông Sơn của Về nhà đi con lại giúp ông được khán giả gọi bằng danh xưng "ông bố quốc dân".

Ngoài đời, NSND Trung Anh từng tự chấm mình chỉ khoảng 5 đến 6 điểm trong vai trò người bố. Ông thừa nhận mình nóng tính hơn những nhân vật trên phim và từng có lúc nghiêm khắc với con. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho rằng gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất, đứng trước cả danh tiếng và những vai diễn.

Tổ ấm bình dị là chỗ dựa phía sau hành trình nghệ thuật nhiều thập kỷ của NSND Trung Anh.

Sau gần 30 năm hôn nhân, NSND Trung Anh vẫn giữ được một tổ ấm bình dị phía sau ánh đèn sân khấu. Và với nhiều người yêu mến ông, hình ảnh mới đây được nam nghệ sĩ chia sẻ là một trong những khoảnh khắc đời thường đáng nhớ nhất của NSND Trung Anh thời gian gần đây.