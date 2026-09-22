Vẻ ngoài tuổi 21 của con gái út Johnny Trí Nguyễn

Những ngày qua, hình ảnh Johnny Trí Nguyễn xuất hiện cùng con gái út Thanh An tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) nhận được sự quan tâm của khán giả. Đây là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên công khai đồng hành cùng con gái tại một sự kiện điện ảnh lớn.

Tại thảm đỏ diễn ra ngày 18/9, Thanh An xuất hiện bên cha trong dịp bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được giới thiệu tại TIFF ở hạng mục Gala Presentations. Johnny Trí Nguyễn tham gia dự án với vai trò đạo diễn hành động và đảm nhận một vai phụ.

Johnny Trí Nguyễn và con gái Thanh An chụp hình cùng vợ chồng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Ảnh: FBNV

Sự xuất hiện của Thanh An nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó cô khá kín tiếng. Con gái út của Johnny Trí Nguyễn sở hữu vẻ ngoài hiện đại, phong thái tự tin và được nhận xét có nhiều nét giống cha. Trên thảm đỏ, cô chọn trang phục nữ tính, xuất hiện bên Johnny Trí Nguyễn trong những khoảnh khắc thân mật của hai cha con.

Thanh An có tên đầy đủ là Nguyễn Chánh Thanh An Taylor, là con gái thứ hai của Johnny Trí Nguyễn và ca sĩ Vũ Lynn Cathy. Cô sinh năm 2005. Sau khi cha mẹ chia tay năm 2008, Thanh An cùng chị gái Minh Trang Hailey sống với mẹ và sau đó sang Mỹ định cư.

Khác với cha – người từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim hành động – Thanh An gần như không xuất hiện thường xuyên trước truyền thông. Cô chủ yếu sinh sống và học tập tại Mỹ, thỉnh thoảng trở về Việt Nam thăm cha.

Vóc dáng thanh lịch, duyên dáng của Thanh An ở tuổi 21. Ảnh:FBNV

Johnny Trí Nguyễn từng chia sẻ anh tôn trọng lựa chọn riêng của các con, không đặt nặng chuyện hai con gái phải nối nghiệp võ thuật hay nghệ thuật. Theo nam diễn viên, điều quan trọng là các con được tự do trải nghiệm và tìm ra điều mình thực sự yêu thích.

Hai con gái của Johnny Trí Nguyễn cũng lựa chọn những hướng đi khác nhau. Chị gái Minh Trang có niềm yêu thích với việc viết truyện, tiểu thuyết, trong khi Thanh An lại dành sự quan tâm cho diễn xuất và công việc làm phim.

Đáng chú ý, Thanh An không chỉ có niềm yêu thích với nghệ thuật mà còn đang hướng đến lĩnh vực mà cha cô đã theo đuổi nhiều năm.

Cuối năm 2024, Johnny Trí Nguyễn từng hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bên con gái út khi cô về Việt Nam. Khi đó, nam diễn viên cho biết Thanh An đã lớn và có chung đam mê với anh, đặc biệt là diễn xuất và làm phim.

Johnny Trí Nguyễn và con gái. Ảnh:FBNV

Việc Thanh An xuất hiện cùng cha tại TIFF vì thế được xem như một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trưởng thành của cô. Thay vì xuất hiện với tư cách một "ái nữ" của người nổi tiếng, Thanh An bắt đầu được quan tâm bởi lựa chọn nghề nghiệp và những định hướng riêng.

Johnny Trí Nguyễn từng nói anh muốn các con tự quyết định cuộc sống. Khi các con trưởng thành, anh không muốn giữ con ở gần mình mà để các con tự khám phá thế giới, đồng thời sẵn sàng trở thành chỗ dựa khi con cần. Quan điểm ấy phần nào lý giải cuộc sống khá độc lập của hai con gái nam diễn viên. Sau nhiều năm sống xa cha, cả Minh Trang và Thanh An đều từng bước xây dựng cuộc sống riêng tại Mỹ.

Johnny Trí Nguyễn là diễn viên, võ sư, đạo diễn và nhà làm phim người Việt, nổi tiếng với dòng phim hành động. Anh được khán giả biết đến qua các phim như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Nụ hôn thần chết và Bụi đời Chợ Lớn, gần đây là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Bên cạnh diễn xuất, Johnny Trí Nguyễn còn tham gia chỉ đạo võ thuật, đạo diễn và sản xuất phim. Những năm gần đây, anh sống khá kín tiếng, dành nhiều thời gian cho võ thuật, điện ảnh và các dự án cá nhân.