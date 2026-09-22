Park Shin Hye báo tin vui, đón con thứ 2 chào đời

Park Shin Hye đã trở thành mẹ của hai con sau khi hạ sinh một bé gái khỏe mạnh vào ngày 22/9. Công ty quản lý xác nhận sức khỏe của nữ diễn viên và em bé đều ổn định. Sau khi sinh, Park Shin Hye đang nghỉ ngơi và hồi phục với sự chăm sóc của gia đình.

Theo thông báo từ công ty quản lý, Park Shin Hye và chồng là nam diễn viên Choi Tae Joon vừa chào đón thêm một thành viên mới. Đây là con thứ hai của cặp đôi, sau con trai đầu lòng chào đời vào tháng 5/2022. Phía nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến những người đã dành lời chúc mừng và sự quan tâm cho gia đình trong thời điểm đặc biệt này.

Park Shin Hye vừa hạ sinh con gái thứ hai, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống gia đình.

Thông tin Park Shin Hye sinh con thứ hai được công bố sau một thời gian nữ diễn viên nhận được sự chú ý với quá trình mang thai. Tháng 4 năm ngoái, cô thông báo mang thai lần thứ hai. Trong thời gian này, Park Shin Hye vẫn xuất hiện trong một số thông tin đời sống được truyền thông Hàn Quốc quan tâm.

Tháng 6 năm ngoái, Park Shin Hye từng được bắt gặp trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Singapore. Nữ diễn viên khi đó đang mang thai và đi cùng Choi Tae Joon cùng con trai. Chuyến đi cũng có sự xuất hiện của Bae Yong Joon và Park Soo Jin cùng hai con. Theo nguồn tin, Choi Tae Joon dành thời gian chăm sóc con trai trong chuyến nghỉ dưỡng, trong khi vợ đang mang thai.

Park Shin Hye kết hôn với Choi Tae Joon vào tháng 1/2022, sau hơn bốn năm hẹn hò.

Park Shin Hye kết hôn với Choi Tae Joon vào tháng 1/2022, sau hơn bốn năm hẹn hò. Vài tháng sau đám cưới, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Sau giai đoạn tập trung cho gia đình, Park Shin Hye trở lại hoạt động diễn xuất vào năm 2024 với bộ phim Dr. Slump.

Từ đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Judge from Hell và Undercover Miss Hong. Việc trở lại màn ảnh sau khi sinh con đầu lòng cho thấy Park Shin Hye vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trong khi xây dựng cuộc sống gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên tạm thời dành thời gian cho gia đình và quá trình hồi phục sau sinh. Công ty quản lý cho biết cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được những lời chúc tốt đẹp dành cho em bé mới chào đời.

Hình ảnh của Park Shin Hye trước khi hạ sinh con thứ 2.

Với sự xuất hiện của thành viên mới, gia đình Park Shin Hye và Choi Tae Joon bước sang một chặng đường mới. Trong khi đó, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những thông tin tiếp theo về hoạt động của Park Shin Hye sau thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc em bé.