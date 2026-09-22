2 Ngày 1 Đêm: Hàng trăm khán giả nhập cuộc, Ngô Kiến Huy và Lê Dương Bảo Lâm liên tiếp gặp 'kiếp nạn'

Chặng 2 chào đón sự trở lại của các khách mời Võ Tấn Phát, Hữu Đằng và Song Luân. Cả ba hóa thân thành những thực tập sinh ứng tuyển vào “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm”.

Võ Tấn Phát giới thiệu bản thân là người đa nhiệm, Hữu Đằng gây chú ý với khả năng diễn hài hình thể, còn Song Luân mang đến kinh nghiệm từng làm giám đốc một công ty du lịch.

Đặc biệt, cột mốc 100 tập của chương trình được đánh dấu bằng chuyến đi có sự tham gia trực tiếp của những khán giả đã đồng hành cùng 2 Ngày 1 Đêm trong nhiều năm. Có người từ Hà Nội vào TP.HCM để thay con gặp thần tượng, cũng có khán giả trẻ tham gia ghi hình để thay mẹ bày tỏ tình cảm với dàn cast.

Những câu chuyện này khiến chuyến đi không chỉ là một hành trình trải nghiệm mà còn trở thành dịp để khán giả và nghệ sĩ gặp gỡ, tương tác trực tiếp.

Trong thử thách Tam sao thất bản, các đội đã gặp khó khi phải vẽ những từ khóa có hình ảnh tương đồng như “con rắn”, “con lươn”, “con trăn” hay “bánh xe”. Sau đó, khán giả được trải nghiệm uống ly nước may mắn để chọn ra 5 người đeo Gien-nỳ và lần lượt lập đội.

Ba đội hình được thành lập gồm “Chơi Là Thắng” với Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Võ Tấn Phát; “Vua Trò Chơi(s)” gồm Ngô Kiến Huy, Cris Phan và Hữu Đằng; “Con Chim” gồm HIEUTHUHAI, Song Luân và Lê Dương Bảo Lâm.

Trên đường di chuyển, Võ Tấn Phát nhanh chóng nhập vai tour guide, liên tục khuấy động không khí và chăm sóc đoàn khách VIP. Trong thử thách Gỡ rối tiếp sức, đội “Con Chim” về nhất, “Chơi Là Thắng” về nhì và “Vua Trò Chơi(s)” về ba. Kết quả này quyết định mức độ thịnh soạn của bữa trưa. Ngô Kiến Huy tiếp tục được gọi tên khi đội của anh chỉ nhận phần ăn đạm bạc, trong khi 4 khán giả đeo Gien-nỳ cũng thuộc đội này.

Tại Quảng trường Tam Thắng, các đội bước vào phần thi trả lời câu hỏi về chương trình và địa phương, với sự tham gia thêm của khán giả địa phương, tạo nên đội hình 99 người chơi. Ở câu hỏi cuối, chương trình bất ngờ chuyển từ những phép tính toán sang câu hỏi về địa điểm ghi hình tập 50. Cú “quay xe” khiến Lê Dương Bảo Lâm đang tập trung tính toán phải “gục ngã” vì bất ngờ. “Vua Trò Chơi(s)” sau đó lật ngược tình thế để giành hạng nhất, “Chơi Là Thắng” về nhì và “Con Chim” xếp thứ ba.

Trước bữa tối, các đội tiếp tục thi chuyền nước tiếp sức. HIEUTHUHAI sử dụng quyền lợi để mang về lợi thế cho đội mình. Các thành viên lần lượt xoay vòi voi, vượt chướng ngại vật trên sàn trơn trượt và nhảy dây để đưa nước về cho đội. Ở lượt cuối, HIEUTHUHAI, Võ Tấn Phát và Hữu Đằng đều cố gắng mang về lượng nước đáng kể.

Chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về đội nào? Tối đó, ai ngủ sướng, ai ngủ khổ, ai phải tất bật tăng ca? Câu trả lời sẽ tiếp tục được hé lộ trong tập 102 của 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5, phát sóng lúc 20h30 Chủ nhật, ngày 27/9/2026