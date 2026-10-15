Fernandez thoát thẻ đỏ sau pha đẩy trọng tài

Enzo Fernandez đẩy trọng tài gây phẫn nộ.

Trên sân Etihad, PSG thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi liền ba bàn trong hiệp một nhờ công của Desire Doue, Ousmane Dembele và Vitinha. Dù Erling Haaland lập cú đúp, xen giữa là bàn thắng của Maghnes Akliouche cho đội khách, Man City vẫn không thể tránh khỏi thất bại 2-4.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trận đấu, tình huống liên quan đến Fernandez và trọng tài Jablonski cũng thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.

Theo diễn biến được ghi lại, Fernandez đang di chuyển về phía quả bóng thì bị trọng tài người Đức chắn ngang đường chạy. Thay vì chủ động đổi hướng, tiền vệ người Argentina tiếp tục lao tới và va mạnh vào phía sau vị vua áo đen.

Những hình ảnh quay chậm cho thấy Fernandez đặt hai tay lên lưng trọng tài rồi duỗi tay về phía trước theo động tác đẩy. Cú va chạm khiến Jablonski mất thăng bằng, ngã xuống sân và quay đầu nhìn lại với vẻ ngỡ ngàng.

Fernandez hứng chịu chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Fernandez không lập tức đuổi theo quả bóng sau tình huống này mà đứng lại quan sát. Trọng tài không rút thẻ phạt đối với tiền vệ người Argentina, khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về cách xử lý của tổ trọng tài.

Trên mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ phản ứng gay gắt. Một tài khoản cho rằng Fernandez đã chủ động đẩy trọng tài, trong khi người khác mỉa mai rằng tiền vệ này phạm lỗi với Jablonski vì bị cản đường chạy.

Thậm chí, một số cổ động viên khẳng định đây là tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ và đặt câu hỏi vì sao cầu thủ từng khoác áo Chelsea không bị truất quyền thi đấu.

Theo Luật 12 của IFAB, hành vi bạo lực hoặc hành vi không đúng mực có thể dẫn đến hình phạt nghiêm khắc, nhưng việc va chạm với trọng tài không tự động đồng nghĩa với thẻ đỏ trong mọi trường hợp.

Dù không bị trừng phạt trong tình huống gây tranh cãi này, Fernandez vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ sau trận đấu đáng quên tại Etihad.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.