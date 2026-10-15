Man City 2 - 4 PSG: Nhà đương kim vô địch khẳng định sức mạnh

Trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao, đại diện nước Pháp cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Champions League bằng sự sắc bén trong tấn công, khả năng chịu sức ép và tinh thần thi đấu đầy tự tin.

Chiến thắng 4-2 trước Manchester City không đơn thuần là một kết quả ấn tượng đối với Paris Saint-Germain (PSG). Quan trọng hơn, đó còn là lời khẳng định về vị thế của đội bóng thủ đô nước Pháp trên đấu trường châu Âu.

Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm, sở hữu nhiều ngôi sao và luôn được đánh giá cao như Man City, PSG cho thấy họ không hề e ngại những thử thách lớn.

Đội bóng nước Pháp bước vào cuộc đối đầu với tâm thế của một nhà vô địch, sẵn sàng chơi sòng phẳng và trừng phạt những sai lầm của đối phương.

PSG cho thấy sức mạnh của mình. Ảnh: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến thắng của PSG chính là sự hiệu quả.

Trước Man City, một đội bóng nổi tiếng với khả năng kiểm soát thế trận, đại diện Ligue 1 hiểu rằng chỉ cần tận dụng tốt những thời điểm quyết định, họ hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

Bốn bàn thắng vào lưới Man City là minh chứng cho sức mạnh tấn công của PSG. Đó cũng là lời cảnh báo dành cho những đối thủ đang nuôi tham vọng cạnh tranh chức vô địch Champions League mùa này.

Ảnh: Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Diễn biến trận đấu tại Etihad càng làm nổi bật sức mạnh của nhà đương kim vô địch. PSG chỉ cần 32 phút để tạo ra cách biệt ba bàn nhờ các pha lập công của Désiré Doué, Ousmane Dembélévà Vitinha.

Doué mở tỷ số ở phút 13 bằng cú dứt điểm hiểm hóc. Chỉ 2 phút sau, Dembélé nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu cận thành, trước khi Vitinha nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 32.

Những pha phối hợp nhanh, khả năng di chuyển linh hoạt và sự chính xác trong khâu dứt điểm khiến hàng thủ Man City liên tục bị đặt vào tình thế khó khăn.

Ảnh: Tom Jenkins/The Guardian

Sau giờ nghỉ, Man City vùng lên mạnh mẽ dưới sự điều chỉnh của HLV Enzo Maresca. Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 53, nhưng sai lầm của thủ môn Gianluigi Donnarumma tạo điều kiện để Maghnes Akliouche ghi bàn thứ tư cho PSG ở phút 62.

Haaland tiếp tục ghi bàn ở phút 75, song nỗ lực của tiền đạo người Na Uy không đủ giúp đội chủ nhà tránh thất bại.

Ảnh: Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Chiến thắng tại Etihad cũng giúp PSG nối dài chuỗi bất bại ở Champions League lên 12 trận, đồng thời lần đầu đánh bại Man City ngay trên sân đấu này.

Dẫu vậy, PSG vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt khi đối phương đẩy cao tốc độ và gây sức ép liên tục. Hai bàn thua cùng hàng loạt cơ hội mà Man City tạo ra là những lời cảnh báo không thể xem nhẹ.

Tuy nhiện, việc đánh bại Man City 4-2 ngay tại Etihad, PSG không chỉ giành một chiến thắng lớn mà còn khẳng định tham vọng bảo vệ ngai vàng Champions League.

Danh hiệu vô địch có thể đưa một đội bóng lên đỉnh cao, nhưng việc duy trì bản lĩnh trước những thử thách lớn mới là thước đo cho đẳng cấp thực sự.

Và với chiến thắng thuyết phục trước Man City, PSG đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến toàn châu Âu: Nhà vua vẫn đang ở đây và không dễ dàng nhường ngôi.