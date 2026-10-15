Nhận định trận đấu Brighton vs Kauno Zalgiris, 2h00 ngày 16.10: 'Mòng biển' bay cao

Phong độ Brighton vs Kauno Zalgiris

Brighton là đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh dự Conference League 2026/27. "Mòng biển" tất nhiên cũng được kỳ vọng sẽ theo chân Chelsea và Crystal Palace bước lên đỉnh cao nhất, qua đó hoàn tất cú hat-trick vô địch liên tiếp cho bóng đá Anh ở sân chơi này.

Nếu nhìn vào mặt bằng chất lượng chung, khả năng Brighton tiến sâu hoàn toàn khả thi. Nhất là khi những đối thủ đáng gờm nhất, có thể trở thành đối trọng với thầy trò HLV Fabian Hurzeler chỉ xuất hiện một vài cái tên như Atalanta, Freiburg, Monaco, Ajax, Braga.

Sức mạnh của Brighton có thể sẽ được phô diễn ngay ở trận mở màn. Bởi đối thủ bên kia chiến tuyến chỉ là Kauno Zalgiris. Đội khách không phải gương mặt quá xa lạ ở các cúp châu Âu nhưng chủ yếu dừng bước tại giai đoạn vòng loại.

Năm nay mới là lần đầu tiên trong lịch sử, Kauno Zalgiris giành quyền tham dự vòng bảng/phân hạng UEFA Conference League. Họ trở thành đội bóng thứ hai của Lithuania (sau Vilnius Zalgiris) đạt được cột mốc này.

Phong độ hiện tại của Kauno Zalgiris khá ấn tượng với thành tích thắng 6, thua 1 sau 7 trận gần đây. Dẫu vậy, thông số đó đến từ đấu trường quốc nội, nơi thầy trò HLV Zeljko Sopic vốn đang sắm vai ĐKVĐ Lithuania.

Tiến ra sân chơi châu lục, Kauno Zalgiris rõ ràng ở vị thế hoàn toàn khác, chỉ như một chú bé tí hon nếu đặt cạnh những ứng viên vô địch. Thế nên, kịch bản đội khách tạo nên bất ngờ trong chuyến viếng thăm đảo quốc sương mù có xác suất cực thấp.

Brighton sở hữu mọi yếu tố vượt trội. Từ lợi thế sân nhà, chất lượng nhân sự lẫn điểm rơi phong độ. Trước thềm trận ra quân chặng phân hạng Conference League, đoàn quân dưới trướng HLV Hurzeler toàn thắng cả 4 lần ra sân gần nhất, bao gồm màn hủy diệt Coventry City 5-0, đả bại Man United 3-2 ở vòng 3 cúp Liên đoàn, thắng sốc Arsenal 3-0 và hạ chủ nhà Sunderland 2-0.

Trên sân nhà, "Mòng biển" cũng chưa nếm mùi chiến bại từ đầu mùa, giành 3 thắng và 1 hòa, bao gồm cả chiến thắng đậm 4-0 ở cuộc đón tiếp Tromso (Na Uy) tại trận lượt về play-off tranh vé dự vòng phân hạng.

Ở thời điểm hiện tại, ngay cả những tên tuổi hàng đầu Ngoại hạng Anh cũng phải ngán ngại nếu đụng độ đội chủ sân Amex. Thế nên, một gương mặt tí hon như Kauno Zalgiris sẽ rất khó tìm ra phương sách phù hợp để chống lại phong cách tấn công vũ bão, biến hóa của đội chủ nhà.

Nên nhớ, cả 2 chuyến xa nhà gần nhất của đội khách tại vòng loại cúp châu Âu đều khép lại cùng kịch bản thảm bại, thua 0-5 trên sân Dinamo Zagreb (Champions League) và 0-3 trước chủ nhà Besiktas (Europa League).

Thông tin lực lượng Brighton vs Kauno Zalgiris

Brighton: Thiếu vắng Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Yakuba Minteh, Mats Wieffer và Femi Azeez vì chấn thương.

Kauno Zalgiris: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Brighton vs Kauno Zalgiris

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; O'Riley, Ayari, Gross; Gomez, Kostoulas, De Cuyper

Kauno Zalgiris: Mikelionis; Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Iyobosa; Karashima; Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro; Debeljuh

Dự đoán: 4-0