Haaland lập cú đúp, Man City vẫn thua khó tin khi đón tiếp PSG

Trước thềm cuộc thư hùng, Man City rất thăng hoa nhờ chuỗi 6 trận toàn thắng tuyệt đối tại Ngoại hạng Anh. HLV Enzo Maresca trước đó lên tiếng trấn an người hâm mộ giữa tâm bão phán quyết tài chính của CLB khi nhấn mạnh rằng: "Người hâm mộ Man City là những người phải chịu tổn thương nhiều nhất sau phán quyết". Tuyên bố trên như muốn gửi gắm thông điệp rằng ông sẽ giúp Man City chơi một trận đấu để đời để đền đáp các CĐV nhà.

Thế nhưng, khi vào trận, Man City nhanh chóng bị hút vào lối chơi của PSG, đội đã trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp mẫu mực. Phút 13, sau pha phối hợp thoát pressing chuẩn chỉ từ sân nhà, tài năng trẻ Desire Doue đi bóng cắt vào từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ rìa vòng cấm, trái bóng găm vào góc gần mở tỷ số cho PSG.

Đội chủ nhà tiếp tục nhận đòn trừng phạt chỉ 99 giây sau: Doue tạt bóng như đặt để Ousmane Dembele bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Cơn ác mộng của Man City chạm đỉnh ở phút 32 trong tình huống Vitinha dứt điểm một chạm đơn giản từ đường trả bóng của Warren Zaire-Emery, khép lại hiệp 1 với cách biệt không tưởng 3-0. Đây là lần đầu tiên trong 1 thập kỷ qua mà Man City bị dẫn sâu như thế trong giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, HLV Maresca dốc toàn lực làm mới hàng công và sự điều chỉnh này nhanh chóng mang lại tia hy vọng. Phút 53, cầu thủ vào sân thay người Iliman Ndiaye tạt bóng mẫu mực để Erling Haaland bật cao đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống 1-3.

Pha lập công này đưa tiền đạo người Na Uy vượt qua huyền thoại Sergio Aguero để độc chiếm vị trí chân sút vĩ đại nhất của Man City tại Cúp C1. Dẫu vậy, sai lầm tai hại của thủ thành Gianluigi Donnarumma ở phút 62 khi lóng ngóng đẩy cú sút của Maghnes Akliouche vào lưới đã tái lập khoảng cách 3 bàn cho đại diện nước Pháp.

Dù Haaland tiếp tục nổ súng ở phút 75 để nâng tổng số bàn thắng cá nhân lên 61 bàn sau 60 trận Champions League, song nỗ lực muộn màng của The Citizens là không đủ. Ngay cả khi cựu tiền đạo Man City là Ferran Torres sút hỏng quả phạt đền ở phút 89, PSG vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận để bảo toàn thắng lợi 4-2 vang dội, hiên ngang vươn lên đỉnh bảng xếp hạng sau 2 lượt trận đầu tiên.