Malaysia sa thải Tan Cheng Hoe, chiêu mộ HLV tuyển Nhật Bản?

Hajime Moriyasu lọt vào tầm ngắm Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Ảnh: Reuters.

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu dẫn dắt tuyển Nhật Bản từ năm 2018 và đã cùng “Samurai Xanh” tham dự hai kỳ World Cup 2022 và 2026. Hợp đồng hiện tại của ông với Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) sẽ hết hạn sau Asian Cup 2027.

Thông tin về Moriyasu xuất hiện trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang tìm cách tái thiết đội tuyển quốc gia, hiện đứng thứ 133 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhu cầu thay đổi càng trở nên cấp thiết sau khi Malaysia vắng mặt tại Asian Cup 2027 vì sự cố liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

Ghế HLV trưởng tuyển Malaysia từng bị bỏ trống sau khi Peter Cklamovski chấm dứt hợp đồng để chuyển sang dẫn dắt Salford City tại Anh. Từ tháng 6, Tan Cheng Hoe được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Dù từng bị sa thải sau thất bại tại AFF Cup 2020, chiến lược gia sinh năm 1968 vẫn giúp Malaysia vào bán kết ASEAN Cup 2026, trước khi giành hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, sau khi các chiến dịch khu vực khép lại, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) quyết định không ký hợp đồng dài hạn với ông Tan Cheng Hoe và muốn hướng tới một HLV có tên tuổi lớn hơn để mở ra chu kỳ phát triển mới.

Moriyasu vì thế trở thành một lựa chọn đáng chú ý. Nhà cầm quân 58 tuổi đang sở hữu thành tích 74 thắng, 16 hòa và 18 thua sau 108 trận dẫn dắt tuyển Nhật Bản, đạt hiệu suất trung bình 2,19 điểm mỗi trận.

Dưới thời Moriyasu, Nhật Bản giành ngôi á quân Asian Cup 2019 và gây tiếng vang lớn tại World Cup 2022 khi lần lượt đánh bại Đức và Tây Ban Nha để giành vé vào vòng 1/8. Đến World Cup 2026, ông tiếp tục giúp “Samurai Xanh” vượt qua vòng bảng, trước khi dừng bước sau thất bại 1-2 trước Brazil ở vòng 1/32.

Nếu FAM thực sự tiếp cận Moriyasu, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy Malaysia muốn nâng tầm kế hoạch tái thiết bằng một HLV đã có kinh nghiệm dày dạn ở World Cup và bóng đá châu Á.

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