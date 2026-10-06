EVN: Sản lượng điện 9 tháng đạt hơn 265 tỷ kWh

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9/2026 đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 9 tháng năm 2026 như sau: Thủy điện: 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%; Nhiệt điện than đạt 132.63 tỷ kWh, chiếm 49,9%; Tua bin khí đạt 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%; Năng lượng tái tạo đạt 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6% (trong đó điện mặt trời đạt 21,5 tỷ kWh, điện gió đạt 10,85 tỷ kWh); Điện nhập khẩu đạt 10,3 tỷ kWh, chiếm 3,9%…

Sản lượng điện truyền tải tháng 9 ước đạt 23,8 tỷ kWh, lũy kế 9 tháng năm 2026 ước đạt 213,98 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm, xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.

Lãnh đạo EVN kiểm tra trên công trường.

Về công tác dịch vụ khách hàng: EVN tiếp tục hoàn thiện giải pháp kỹ thuật để cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến toàn trình, kết nối đồng bộ với các Cơ sở dữ liệu quốc gia: Triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: EVN đã đưa thành công 12/12 dịch vụ điện (cấp độ 4) lên môi trường trực tuyến; Hoàn thành đồng bộ dữ liệu khách hàng, hợp đồng mua bán điện về Cổng Dịch vụ công quốc gia mới do C12 (Bộ Công an) quản lý; đến nay đã hoàn thành kiểm thử, công bố và cung cấp chính thức 4/12 dịch vụ điện toàn trình, 8/12 dịch vụ còn lại EVN đã sẵn sàng, đang chờ Cổng DVCQG mới hoàn thiện hệ thống.

Tích hợp dữ liệu dân cư và VNeID: EVN đã hoàn thành đồng bộ thông tin hóa đơn tiền điện của khách hàng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) quản lý; phối hợp với C06 kết nối App CSKH EVN với VNeID.

Bên cạnh đó, EVN đã mở rộng kênh chăm sóc khách hàng: Sau những thành công ban đầu khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng từ ngày 15/6, EVN và các Tổng Công ty Điện lực tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới là 1558 đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026.

Về công tác đầu tư xây dựng: Trong 9 tháng, EVN tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm, đặc biệt tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn tại Nghị quyết 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026.

Kết quả triển khai các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm tính đến nay: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: Tổ máy 1 tiếp tục công tác chạy thử nghiệm với mục tiêu phát điện thương mại vào cuối tháng 11/2026; Tổ máy 2 đã hòa đồng bộ ngày 28/9, phần đấu phát điện thương mại vào cuối tháng 12/2026. Các dự án: Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái đang tiếp tục triển khai thi công. Các dự án thủy điện mở rộng khác (gồm: Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng, Sê San 4 mở rộng) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang hoàn thiện BCNCKT để trình cấp có thẩm quyền thẩm định; Các dự án: Thủy điện Sơn La mở rộng và Thủy điện Lai Châu mở rộng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về lưới điện, trong 9 tháng năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 136 công trình (2 công trình 500kV, 18 công trình 220kV và 116 công trình 110kV) và đóng điện 131 công trình (05 công trình 500kV, 16 công trình 220kV và 110 công trình 110kV). Tính riêng tháng 9/2026, EVN và các đơn vị khởi công 11 công trình và đóng điện 13 công trình lưới điện 110-500kV.

Về việc đầu tư và lắp đặt hệ thống lưu trữ BESS: EVNHANOI đã hoàn thành 50MW, EVNNPC hoàn thành 155MW và phấn đấu hoàn thành 305MW trong tháng 10/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư BESS tập trung tại khu vực miền Bắc với quy mô tương ứng 550MW và 300MW.