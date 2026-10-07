Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/10: USD vượt 26.000 đồng, bảng Anh gần 35.000 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, đô la Mỹ (USD) có giá mua tiền mặt 25.770 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.800 đồng/USD và giá bán ra 26.180 đồng/USD.

Đối với đồng euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 28.472,50 đồng/EUR, mua chuyển khoản 28.760,10 đồng/EUR và bán ra 29.974,12 đồng/EUR. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.527,30 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.865,96 đồng/GBP và bán ra 34.951,16 đồng/GBP, tiến sát mốc 35.000 đồng.

Trong nhóm ngoại tệ có giá trị cao, franc Thụy Sĩ (CHF) được mua tiền mặt ở mức 30.452,45 đồng/CHF, mua chuyển khoản 30.760,05 đồng/CHF và bán ra 31.745,72 đồng/CHF. Đô la Singapore (SGD) có giá mua tiền mặt 19.794,60 đồng/SGD, mua chuyển khoản 19.994,54 đồng/SGD và bán ra 20.676,57 đồng/SGD.

Một số ngoại tệ khác cũng được niêm yết ở mức đáng chú ý. Đô la Australia (AUD) có giá bán 18.408,82 đồng; đô la Canada (CAD) ở mức 18.505,92 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) đạt 3.938,56 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.375,14 đồng. Trong khi đó, yên Nhật (JPY) được bán ra ở mức 169,06 đồng và won Hàn Quốc (KRW) ở mức 20,25 đồng.

Dinar Kuwait (KWD) tiếp tục là ngoại tệ có giá bán cao nhất trong bảng niêm yết, đạt 87.938,17 đồng/KWD. Một số ngoại tệ khác như ringgit Malaysia (MYR), krone Đan Mạch (DKK), rupee Ấn Độ (INR), krone Na Uy (NOK), ruble Nga (RUB), riyal Saudi Arabia (SAR) và krona Thụy Điển (SEK) hiện không có giá mua tiền mặt được công bố trong bảng.