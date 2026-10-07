Ngân hàng Quân đội (MB) liên tiếp huy động nghìn tỷ từ trái phiếu, vốn điều lệ chính thức vượt 100.000 tỷ đồng

Liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu và rót thêm tiền cho ngân hàng con

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ. Theo tài liệu công bố, vào ngày 29 tháng 9 năm 2026, ngân hàng đã phát hành 5.000 trái phiếu mang mã MBBL12631 ra thị trường trong nước. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, đưa tổng giá trị huy động của lô này lên mức 500 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 6 năm với ngày đáo hạn dự kiến vào 29 tháng 9 năm 2032. Các thông tin về danh sách trái chủ hay tài sản đảm bảo không được tiết lộ chi tiết, nhưng dữ liệu hệ thống ghi nhận lô trái phiếu này áp dụng mức lãi suất thả nổi 9%/năm.

Ngay trước đó một ngày, vào 28 tháng 9 năm 2026, nhà băng này cũng chào bán thành công lô trái phiếu mã MBBL12630 với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 28 tháng 9 năm 2033. Xa hơn, vào ngày 23 tháng 9 năm 2026, ngân hàng tiếp tục gọi vốn thành công 1.000 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu mã MBBL12629 có kỳ hạn 6 năm.

Bên cạnh các hoạt động huy động vốn, ban lãnh đạo ngân hàng vừa ra quyết định góp thêm 3.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam Hiện Đại mang tên viết tắt là MBV. Sau khi hoàn tất đợt rót vốn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tuyệt đối 100% tại tổ chức tín dụng này. Được biết, MBV tiền thân là Ngân hàng Đại Dương đã được chuyển giao bắt buộc và đổi tên từ ngày 18 tháng 12 năm 2024. Cùng thời gian này, Hội đồng quản trị ngân hàng cũng ban hành nghị quyết thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ MB. Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, công ty quản lý quỹ này là đơn vị thành viên do ngân hàng mẹ nắm giữ 90,77% vốn.

Hoàn tất phát hành cổ phiếu đưa vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng

Trên thị trường cổ phiếu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội vừa khép lại đợt chào bán quy mô lớn vào ngày 23 tháng 9 năm 2026. Báo cáo kết quả cho thấy ngân hàng đã phân phối thành công gần 805,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ hấp thụ đạt 100% tổng số lượng cổ phần đưa ra chào bán. Với mức giá phát hành 10.000 đồng một đơn vị, tổ chức tín dụng này đã thu về tổng số tiền gần 8.055 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí liên quan đến đợt phát hành, số tiền thu ròng đạt hơn 8.054 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu mới dự kiến sẽ được chuyển giao cho các nhà đầu tư từ quý 4 năm 2026.

Nguồn tiền quy mô lớn thu được từ đợt phát hành này sẽ được phân bổ để bổ sung nguồn vốn hoạt động và phục vụ các kế hoạch kinh doanh cốt lõi. Nguyên tắc sử dụng vốn được ban lãnh đạo cam kết đảm bảo tính an toàn, mang lại hiệu quả sinh lời và gia tăng lợi ích cho các cổ đông, tuân thủ đúng các mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước đó. Sự kiện chào bán thành công này đánh dấu một cột mốc tài chính quan trọng, giúp quy mô vốn điều lệ của ngân hàng tăng vọt từ hơn 92.632 tỷ đồng lên mức hơn 100.687 tỷ đồng, củng cố thêm bộ đệm vốn vững chắc cho các chu kỳ kinh doanh tiếp theo.