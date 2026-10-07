Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử còn nhiều khó khăn

Tỷ lệ sử dụng thường xuyên vẫn thấp

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai nhằm hỗ trợ đảng viên học tập nghị quyết, tiếp cận tài liệu, nắm bắt thông tin và tham gia các hoạt động sinh hoạt Đảng trên môi trường số. Với cấp ủy, chi bộ, ứng dụng tạo thêm kênh quản lý, điều hành, trao đổi thông tin, góp phần đổi mới phương thức tổ chức sinh hoạt.

Đảng viên trẻ Chi bộ tổ dân phố Tiền Ngoài, phường Hạp Lĩnh hướng dẫn các đảng viên trong chi bộ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Tại cơ sở, các cấp ủy đã triển khai nhiều giải pháp đưa ứng dụng đến với từng đảng viên. Đoàn viên, thanh niên được huy động hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn đăng nhập; cán bộ chi bộ trực tiếp giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, từ việc cài đặt đến sử dụng thường xuyên vẫn còn một khoảng cách.

Chi bộ thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử hiện có 64 đảng viên, trong đó 9 đảng viên được miễn sinh hoạt, 25 đảng viên là cán bộ hưu trí. Khi triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, lực lượng đảng viên trẻ và đoàn viên, thanh niên trong thôn tích cực hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng. Đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Sơn cho biết: “Một số đảng viên cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh hoặc không quen thao tác trên điện thoại. Có trường hợp đường truyền mạng không ổn định. Vì vậy, dù đã cài đặt ứng dụng nhưng để đảng viên sử dụng thường xuyên, khai thác đầy đủ các tính năng vẫn còn nhiều khó khăn”. Theo đồng chí Phượng, việc hướng dẫn trực tiếp giúp đảng viên bước đầu làm quen với ứng dụng, song nếu không thường xuyên sử dụng thì sau một thời gian nhiều người lại quên thao tác.

Thực trạng này cũng được ghi nhận tại nhiều chi bộ trên địa bàn phường Nhân Thắng. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nhân Thắng cho biết: “Đến nay, khoảng 96% đảng viên trên địa bàn đã cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử. Đây là kết quả từ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chi bộ và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, số đảng viên sử dụng thường xuyên, khai thác đầy đủ các tiện ích của ứng dụng chưa tương xứng với tỷ lệ cài đặt. Đảng ủy vẫn duy trì lực lượng đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn đảng viên cao tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài cần có cách làm phù hợp hơn, nhất là đối với những đảng viên lớn tuổi, ít sử dụng công nghệ”.

Tại Chi bộ tổ dân phố Tiền Ngoài, phường Hạp Lĩnh, khó khăn cũng tập trung ở nhóm đảng viên cao tuổi. Đồng chí Nguyễn Văn Bính, đảng viên 45 năm tuổi Đảng, cho biết tuổi cao, mắt kém, ít sử dụng điện thoại thông minh khiến gặp khó khi thao tác trên ứng dụng. “Có những lúc tôi thao tác chưa đúng, phải nhờ con cháu hoặc cán bộ tổ dân phố hướng dẫn lại. Tôi mong ứng dụng được cải tiến theo hướng đơn giản, dễ sử dụng hơn để những đảng viên cao tuổi như chúng tôi có thể chủ động thực hiện”, đồng chí Nguyễn Văn Bính bày tỏ.

Cần giải pháp sát thực tế cơ sở

Theo số liệu của Ban Tổ chức Thành ủy, đến ngày 30/9, tỷ lệ đảng viên cài đặt, truy cập Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn thành phố đạt 98,3%, không tính đảng viên thuộc lực lượng công an, quân sự và đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng. 100% Đảng bộ xã, phường có tỷ lệ đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt từ 90% trở lên. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, tỷ lệ cài đặt chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả sử dụng trong thực tế. Tại nhiều chi bộ khu dân cư, nhất là nơi có đông đảng viên cao tuổi, việc duy trì sử dụng thường xuyên, khai thác đầy đủ các tiện ích của ứng dụng vẫn là vấn đề cần được quan tâm.

Đến ngày 30/9, tỷ lệ đảng viên cài đặt, truy cập Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn thành phố đạt 98,3%. 100% Đảng bộ xã, phường có tỷ lệ đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt từ 90% trở lên.

Thực tế đặt ra yêu cầu chuyển từ mục tiêu “cài đặt” sang “sử dụng thực chất”. Nếu đảng viên chỉ cài đặt nhưng ít truy cập, chưa khai thác các tính năng thì những tiện ích của Sổ tay đảng viên điện tử chưa được phát huy đầy đủ. Từ cơ sở, các cấp ủy cho rằng, trước mắt, cần tiếp tục duy trì phương thức hướng dẫn trực tiếp, chia nhóm nhỏ và “cầm tay chỉ việc” đối với đảng viên chưa thành thạo công nghệ. Nội dung hướng dẫn nên tập trung vào những thao tác thiết yếu như đăng nhập, đọc tài liệu, xem thông báo, nghiên cứu nghị quyết và thực hiện các chức năng phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó, cần duy trì lực lượng hỗ trợ ổn định, thay vì chỉ tập trung trong thời gian đầu triển khai. Đối với đảng viên cao tuổi, việc hướng dẫn cần kiên trì, từng bước, phù hợp với khả năng tiếp cận công nghệ của từng người. Từ thực tế sử dụng, cơ sở đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện ứng dụng theo hướng thân thiện, trực quan, giảm thao tác phức tạp, chữ và giao diện dễ quan sát, phù hợp hơn với người cao tuổi.

Trực tiếp hướng dẫn cơ sở, đồng chí Phạm Văn Hảo, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tây Yên Tử cho rằng, nếu ứng dụng được thiết kế đơn giản hơn, các thao tác được tinh gọn và có hướng dẫn trực quan thì việc sử dụng sẽ thuận lợi, giảm sự phụ thuộc vào người hỗ trợ. Khi đó, Sổ tay đảng viên điện tử mới thực sự trở thành công cụ thường xuyên của mỗi đảng viên. Mỗi đảng viên cũng cần chủ động làm quen và sử dụng ứng dụng. Đảng viên trẻ, có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh cần phát huy vai trò hỗ trợ những người lớn tuổi trong chi bộ.

Sổ tay đảng viên điện tử là bước tiến trong đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, phù hợp yêu cầu chuyển đổi số. Song để công cụ này phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là bao nhiêu phần trăm đảng viên đã cài đặt, mà phải là bao nhiêu người thực sự sử dụng và khai thác hiệu quả. Từ những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, việc tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, đổi mới cách hướng dẫn và có giải pháp phù hợp với từng nhóm đảng viên là yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong quá trình chuyển đổi số.