Thấy vợ uống bia, nhảy múa ở tiệc liên hoan, chồng tưới xăng đốt nhà

Ngày 6/10, Công an xã M’Drắk cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Chương Byă, 21 tuổi, trú xã M’Drắk, để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Y Chương kết hôn với chị H'Yo Byă, 19 tuổi, và sống cùng gia đình vợ.

Y Chương Byă bị khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản”. Ảnh: SĐ

Trưa 26/7, chị H'Yo đi dự một buổi liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13h, Y Chương theo dõi Facebook và thấy video phát trực tiếp cảnh vợ uống bia, nhảy múa cùng một số phụ nữ.

Y Chương gọi điện yêu cầu vợ về nhà nhưng chị H'Yo không đồng ý. Khoảng 15h, thấy vợ vẫn chưa về, Y Chương đập phá, dùng dao chặt, chém nhiều tài sản trong nhà.

Sau đó, người này gom quần áo trong phòng ngủ thành đống trước cửa, tưới xăng rồi châm lửa đốt. Vụ cháy khiến hai căn phòng bị thiêu rụi.

Sau khi gây ra vụ việc, Y Chương về nhà mẹ đẻ.

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.