Cần nguồn lực khác để duy trì chu kỳ tăng trưởng cao

Vốn có thể huy động. Công nghệ có thể đầu tư. Nhưng để duy trì một chu kỳ tăng trưởng cao, Việt Nam còn cần một nguồn lực khác: khả năng tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn xã hội. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây không chỉ là câu chuyện về đồng thuận, mà còn là bài toán chuyển nguồn lực xã hội thành năng lực phát triển.

Làm thế nào để sức mạnh đại đoàn kết có thể trở thành một động lực thực chất của tăng trưởng?

Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, Việt Nam không thể tiếp tục chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, tài nguyên hay lao động giá rẻ. Động lực mới phải đến từ năng suất, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Nhưng phía sau tất cả vẫn là con người và khả năng kết nối các nguồn lực trong xã hội. Thực tế cho thấy nguồn lực này là hoàn toàn có thật.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành hơn 334.000 căn nhà, với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng, về đích sớm hơn 5 năm so với mục tiêu. Sau bão Yagi năm 2024, Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp nhận hơn 2.573 tỷ đồng. Trong các đợt bão, lũ năm 2025, toàn hệ thống Mặt trận đã vận động hơn 4.150 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy một loại nguồn lực đặc biệt: vốn xã hội, lòng tin và khả năng hợp tác.

Vấn đề của giai đoạn mới là làm thế nào chuyển nguồn lực đó từ những thời điểm đặc biệt thành năng lực thường xuyên cho phát triển. Điều này đòi hỏi Mặt trận và các tổ chức thành viên không chỉ dừng ở việc tập hợp lực lượng, mà phải kết nối trí tuệ, vốn, kỹ năng, sáng kiến và nhu cầu của từng nhóm xã hội vào những mục tiêu phát triển cụ thể.

Từ công nhân với năng suất lao động, nông dân với kinh tế nông nghiệp, thanh niên với đổi mới sáng tạo, phụ nữ với khởi nghiệp, đến doanh nhân, chuyên gia và người Việt Nam ở nước ngoài – mỗi lực lượng đều có thể trở thành một phần của động lực tăng trưởng.

Đồng thời, giám sát, phản biện xã hội và đối thoại với người dân, doanh nghiệp cần được thực hiện từ sớm, để nhận diện điểm nghẽn, giảm chi phí thể chế và khơi thông nguồn lực.

Bởi tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên. Vì vậy, đồng thuận xã hội không chỉ là điều kiện để thực hiện chính sách, mà có thể trở thành một nguồn lực của tăng trưởng.

Tăng trưởng hai con số không chỉ đòi hỏi nền kinh tế tạo ra nhiều hơn, mà còn phải huy động và kết nối tốt hơn những nguồn lực đang có. Khi niềm tin trở thành khả năng hợp tác, sự đồng thuận trở thành động lực thực thi, và trí tuệ của xã hội được chuyển hóa thành sáng kiến, sức mạnh đại đoàn kết có thể tạo ra một nguồn lực mới cho tăng trưởng.

Đây cũng là những vấn đề được Tạp chí Kinh tế Việt Nam phân tích trong Số 40.

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