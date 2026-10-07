Trung Quốc mua 24,4% hàng nông, lâm, thủy sản Việt, tăng 18,9%

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chính lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026

Trung Quốc chiếm gần 1/4 thị phần, xuất khẩu tăng 18,9%

9 tháng năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chính lớn nhất của Việt Nam, chiếm 24,4%, vượt Hoa Kỳ ở mức 19,8% và Nhật Bản 7,4%.

Không chỉ dẫn đầu về thị phần, thị trường Trung Quốc còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chính sang Trung Quốc tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đà tăng không tập trung ở một mặt hàng. Đây đang trở thành thị trường quan trọng đối với nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Hàng Việt tăng mạnh: Gạo 76%, rau quả 38,8%, gỗ 43,4%

Rau quả là một trong những điểm sáng rõ nhất. 9 tháng, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng 38,8%, trong khi thị trường này chiếm tới 63% tổng giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Ở nhóm thủy sản, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 33,9%. Hạt điều tăng 22,4%, còn gỗ và sản phẩm gỗ tăng tới 43,4%.

Đặc biệt, gạo ghi nhận mức tăng tới 76% về giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc, trái ngược với tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm 10,9%.

Những con số này cho thấy Trung Quốc đang đóng vai trò ngày càng lớn trong sự dịch chuyển của xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam, nhất là ở các nhóm hàng có dư địa tăng trưởng và nhu cầu thị trường cao.

MẠNH LÊ