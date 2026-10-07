Luật Thủ đô 2026: Nhiều ưu đãi đất đai, thuế để thu hút đầu tư

Ưu đãi mạnh về đất đai, thuế

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Thủ đô năm 2026 là chính sách thu hút đầu tư với nhiều ưu đãi về đất đai, thuế và hỗ trợ đầu tư. Các chính sách này được quy định tại Điều 26, tập trung vào những lĩnh vực Hà Nội ưu tiên phát triển.

Theo khoản 1 Điều 26, 6 nhóm dự án đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ, trong đó có các lĩnh vực thể thao, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường; nông nghiệp công nghệ cao và phát triển hạ tầng.

Một góc khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện một số nhóm dự án thuộc diện ưu đãi được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian còn lại của dự án.

Đối với một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Luật quy định giảm 50% tiền thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các trung tâm đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Bên cạnh ưu đãi về đất đai, một số dự án thuộc diện ưu đãi còn được hưởng chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định, thu nhập từ thực hiện dự án được áp dụng mức thuế suất 5%; được miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Một nhóm chính sách đáng chú ý khác là ưu đãi đối với các dự án bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng ứng dụng công nghệ hiện đại. Các dự án thuộc diện này được miễn tiền thuê đất, tiền thuê sử dụng không gian ngầm và được hỗ trợ về thuế nhập khẩu đối với thiết bị, dây chuyền phục vụ trực tiếp cho dự án.

Luật cũng dành cơ chế riêng cho nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, nhà đầu tư chiến lược được miễn hoặc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quyết định của HĐND Thành phố; đồng thời được ưu tiên về thủ tục hải quan, thủ tục thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư theo quy định.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Luật Thủ đô năm 2026 không quy định cứng các lĩnh vực, ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược như Luật Thủ đô năm 2024, mà trao quyền cho HĐND Thành phố quyết định danh mục, tiêu chí và điều kiện phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Chính sách ưu đãi được thiết kế theo từng nhóm đối tượng, lĩnh vực và điều kiện cụ thể, tạo thêm dư địa để Hà Nội chủ động thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển, đồng thời tập trung nguồn lực vào những ngành, lĩnh vực được ưu tiên. Các tiêu chí, điều kiện và thủ tục hưởng ưu đãi được quy định cụ thể cũng giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách, đồng thời tạo cơ sở rõ ràng để cơ quan quản lý xem xét, quyết định.

Để các chính sách này phát huy hiệu quả, luật sư Nguyễn Văn Đồng cho rằng các cơ chế về đất đai, hạ tầng, nhân lực và thủ tục hành chính cần được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và hiệu quả của các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026.

Điều kiện, thủ tục được quy định cụ thể

Để cụ thể hóa các chính sách tại Điều 26 Luật Thủ đô 2026, ngày 15/6/2026, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND quy định về tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Thành phố. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nghị quyết 47 quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện xác định đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện; cơ chế phối hợp, trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát chính sách.

Đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án thuộc diện ưu đãi theo Luật Thủ đô 2026; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức khoa học và công nghệ; trung tâm đổi mới sáng tạo; tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cá nhân tham gia hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của 1.200 đại biểu, trong đó có các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về chủ trương đầu tư, đăng ký đầu tư và điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đối với dự án bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng, công năng chính của dự án phải là trông giữ phương tiện giao thông.

Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, ngoài việc đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định, doanh nghiệp phải có sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo; có hoạt động nghiên cứu, phát triển hoặc cải tiến công nghệ; đồng thời tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp hoặc hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết cũng quy định việc thực hiện các ưu đãi về đất đai, thuế, lựa chọn nhà thầu và hỗ trợ từ ngân sách Thành phố. Các khoản hỗ trợ từ ngân sách được thực hiện theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách và dự toán được HĐND Thành phố quyết định hằng năm.

Theo quy trình, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đề nghị hưởng ưu đãi, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, các cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và ban hành văn bản xác nhận đối tượng đủ điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ.

Hà Nội thu hút hơn 4 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng Theo Sở Tài chính Hà Nội, tính chung 9 tháng năm 2026, Thành phố thu hút 4,067 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Hà Nội cấp mới 500 dự án với tổng vốn đăng ký 676 triệu USD; 113 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 691 triệu USD. Đáng chú ý, có 281 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, với tổng giá trị 2,7 tỷ USD. Riêng tháng 9/2026, Hà Nội thu hút 329,9 triệu USD vốn FDI, gồm 50 dự án đăng ký mới với tổng vốn 103,9 triệu USD; 16 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 198,4 triệu USD và 27 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với 27,6 triệu USD.