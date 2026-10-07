Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (7/10/2026)
Lãi suất huy động tại quầy cập nhật tại các ngân hàng ngày 7/10/2026 duy trì sự phân hóa khá rõ giữa các kỳ hạn. Trong đó, nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tiếp tục ghi nhận nhiều mức lãi suất từ 6%/năm, thậm chí trên 7%/năm.
Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 7/10/2026, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng có sự khác biệt đáng kể giữa kỳ hạn ngắn và dài.
Ở kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất phổ biến dao động quanh 3,5-4,75%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao như Bac A Bank và OCB, PG Bank, VPBank cùng ở mức 4,75%/năm; trong khi BIDV và Vietcombank cùng niêm yết 2,1%/năm.
Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất phổ biến trong khoảng 3,5-4,75%/năm. Các mức cao nhất trong bảng thuộc về Bac A Bank, OCB, PG Bank, NCB và VPBank, cùng ở mức 4,75%/năm.
Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất đã tăng lên đáng kể tại nhiều ngân hàng. Bac A Bank dẫn đầu với 7,05%/năm, tiếp đến PG Bank ở mức 6,6%/năm, BVBank 6,45%/năm, trong khi MSB niêm yết 6,1%/năm và NCB 6%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank tiếp tục đứng đầu với 7,1%/năm. Một số ngân hàng khác cũng niêm yết mức từ 6%/năm trở lên như MSB 6,5%, LPBank 6,6%, OCB 6,7%, PG Bank 6,7%, TPBank 6,7%, VIB 6,5%, BVBank 6,65%, NCB 6,2%, SHB 6,2% và Techcombank 6,15%/năm.
Tại kỳ hạn 18 tháng, mức lãi suất cao nhất là 6,95%/năm tại Bac A Bank; PG Bank và LPBank lần lượt ở mức 6,8% và 6,7%/năm. Với kỳ hạn 24 tháng, MB Bank niêm yết 7%/năm, cao nhất bảng; Bac A Bank ở mức 6,95%/năm, trong khi LPBank, OCB và PG Bank cùng ở mức 6,8%/năm.
Nguồn Doanh nhân & Công lý: https://doanhnhan.congly.vn/lai-suat-huy-dong-cac-ngan-hang-moi-nhat-hom-nay-7-10-2026.html