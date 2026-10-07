Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (7/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 7/10/2026, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng có sự khác biệt đáng kể giữa kỳ hạn ngắn và dài.

Ở kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất phổ biến dao động quanh 3,5-4,75%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao như Bac A Bank và OCB, PG Bank, VPBank cùng ở mức 4,75%/năm; trong khi BIDV và Vietcombank cùng niêm yết 2,1%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất phổ biến trong khoảng 3,5-4,75%/năm. Các mức cao nhất trong bảng thuộc về Bac A Bank, OCB, PG Bank, NCB và VPBank, cùng ở mức 4,75%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất đã tăng lên đáng kể tại nhiều ngân hàng. Bac A Bank dẫn đầu với 7,05%/năm, tiếp đến PG Bank ở mức 6,6%/năm, BVBank 6,45%/năm, trong khi MSB niêm yết 6,1%/năm và NCB 6%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank tiếp tục đứng đầu với 7,1%/năm. Một số ngân hàng khác cũng niêm yết mức từ 6%/năm trở lên như MSB 6,5%, LPBank 6,6%, OCB 6,7%, PG Bank 6,7%, TPBank 6,7%, VIB 6,5%, BVBank 6,65%, NCB 6,2%, SHB 6,2% và Techcombank 6,15%/năm.

Tại kỳ hạn 18 tháng, mức lãi suất cao nhất là 6,95%/năm tại Bac A Bank; PG Bank và LPBank lần lượt ở mức 6,8% và 6,7%/năm. Với kỳ hạn 24 tháng, MB Bank niêm yết 7%/năm, cao nhất bảng; Bac A Bank ở mức 6,95%/năm, trong khi LPBank, OCB và PG Bank cùng ở mức 6,8%/năm.