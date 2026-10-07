Hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Giang hỗ trợ con giống cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 5-10, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Avương hỗ trợ 100 con heo cỏ sinh sản cho 50 hộ dân tại các thôn Apát, Aréc, Galâu, Xơ Ơi và Tơghêy, trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị nuôi heo cỏ địa phương. Mỗi hộ được hỗ trợ 2 con heo giống sinh sản và 180kg thức ăn hỗn hợp trong 2 tháng đầu.

Hoạt động nhằm giúp các hộ dân ổn định sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập và từng bước hình thành chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.