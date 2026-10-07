Cổ phiếu PNJ giảm sàn trắng bên mua, nhà đầu tư bắt đáy chịu thiệt hại nặng

Hàng chục triệu cổ phiếu dư bán sàn, lực cầu bắt đáy chìm trong thua lỗ

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận chịu áp lực xả hàng quyết liệt, giảm hết biên độ 6,93% xuống mốc 20.150 đồng một cổ phiếu. Thống kê thị trường cho thấy có hơn 16 triệu cổ phiếu đã được khớp lệnh thành công, trong khi lượng dư bán tại mức giá sàn chất đống lên tới khoảng 15 triệu đơn vị, phản ánh trạng thái mất cân đối cung cầu nghiêm trọng.

Sức ép bán ra xuất hiện đúng vào thời điểm lượng cổ phiếu khổng lồ từ phiên giao dịch ngày 2/10 chính thức về tài khoản nhà đầu tư theo chu kỳ thanh toán T+2. Trước đó, phiên 2/10 đã ghi nhận thanh khoản kỷ lục cao nhất lịch sử của mã chứng khoán này với hơn 76 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng tổng giá trị giao dịch vượt 1.750 tỷ đồng. Do thị giá tiếp tục trượt dài trong các phiên kế tiếp, phần lớn dòng tiền tham gia mua vào trong phiên thanh khoản tỷ đô này đều đang phải gánh chịu mức lỗ hai chữ số ngay khi cổ phiếu vừa được phép giao dịch.

Giải trình về chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp gần đây, ban lãnh đạo PNJ đánh giá thị trường chứng khoán đang trải qua nhịp điều chỉnh chung khiến tâm lý giới đầu tư trở nên thận trọng. Một yếu tố quan trọng khác là việc một số công ty chứng khoán đã chủ động cắt giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Sự sụt giảm hạn mức margin này trực tiếp kích hoạt các lệnh bán hạ tỷ trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức cầu và thanh khoản của cổ phiếu trên sàn.

Kế hoạch phát hành lượng cổ phiếu khủng và dự kiến trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng

Đại diện doanh nghiệp cũng thừa nhận việc công bố dồn dập các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, công tác quản trị và các tờ trình chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường trong một khoảng thời gian ngắn đã tác động mạnh đến tâm lý cổ đông. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong loạt tài liệu này là việc thay đổi hoàn toàn bức tranh lợi nhuận năm 2026. Công ty đề xuất chuyển từ mục tiêu lãi sau thuế 3.409 tỷ đồng sang kế hoạch lỗ khoảng 6.271 tỷ đồng. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến khoản lỗ kỷ lục này là do doanh nghiệp dự kiến phải trích lập khoảng 7.071 tỷ đồng để dự phòng cho các tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa. Nếu không tính đến khoản dự phòng khổng lồ này, hoạt động kinh doanh cốt lõi ước tính vẫn mang về khoảng 801 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh điều chỉnh, PNJ còn trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu phát hành mới này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm, với thời gian triển khai dự kiến kéo dài từ quý IV năm 2026 đến quý II năm 2026. Quy mô của đợt chào bán này vượt qua cả tổng lượng 511 triệu cổ phiếu PNJ đang lưu hành trên thị trường. Việc phát hành thành công sẽ làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu sở hữu, tỷ lệ quyền biểu quyết cũng như cấu trúc nhân sự của Hội đồng quản trị trong tương lai.

Về phương án sử dụng nguồn vốn huy động được, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 60% tổng số tiền để thực hiện các kế hoạch kinh doanh dựa trên chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Hai phần còn lại, mỗi phần chiếm tỷ trọng 20%, sẽ được giải ngân để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, đáp ứng các nhu cầu tài chính khác hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn đến hạn. Cùng với đó, Hội đồng quản trị PNJ cũng bổ sung tờ trình về việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Quỹ này vốn là một khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, được tích lũy từ việc trích lập lợi nhuận sau thuế qua các năm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.