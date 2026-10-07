Ngày 7/10: Một số loại lúa tươi đồng loạt tăng

Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg, lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 50 đồng/kg, dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg, dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá gạo bán lẻ ổn định: gạo Nàng Nhen cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg...

Gạo nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam vững giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 371 - 375 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo biến động. Cụ thể, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan giảm 4 USD/tấn dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm giảm 1 USD dao động từ 381 - 385 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 382 - 386 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 3 USD dao động 326 - 330 USD/tấn./.

Giá gạo xuất khẩu được dự báo có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi sản lượng toàn cầu giảm, trong khi chi phí sản xuất tăng, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cảnh báo nước này khó hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm nay do nhu cầu của hàng loạt thị trường chủ lực sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Chủ tịch danh dự TREA Chookiat Ophaswongse, trong 9 tháng từ 1-9/2026, Thái Lan xuất khẩu khoảng 5,2 triệu tấn gạo, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt mục tiêu 7 triệu tấn do Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đề ra, xuất khẩu gạo Thái Lan phải đạt khoảng 1,8 triệu tấn trong quý IV - một nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh các thị trường lớn đồng loạt giảm đơn hàng.

Mặc dù xuất khẩu gạo Thái sang Philippines và Malaysia tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nay liên quan đến lo ngại về ảnh hưởng của hiện tượng El Niño, tình hình đang đảo chiều nhanh chóng. Báo chí Philippines đưa tin Bộ Nông nghiệp nước này đã tạm dừng cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động thực vật nhập khẩu (SPSIC) đối với gạo từ Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Giới nhập khẩu nhận định động thái này nhằm kiểm soát lượng gạo nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung nội địa bước vào vụ thu hoạch.

Tại Malaysia, các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang nguồn cung từ Pakistan nhờ giá rẻ hơn khoảng 40 USD/tấn (410 USD/tấn đối với gạo trắng 5% tấm của Pakistan so với 450 USD/tấn của Thái Lan).

Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông cũng giáng đòn mạnh vào sản lượng xuất khẩu sang khu vực này. Lượng gạo Thái Lan xuất sang Iraq trong 8 tháng đầu năm giảm mạnh xuống còn 93.000 tấn, so với con số khoảng 1 triệu tấn của cả năm 2025. Việc phải chuyển hướng giao hàng qua các quốc gia trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến tổng chi phí vận chuyển tăng vọt (bao gồm cước vận tải biển thêm chi phí đường bộ phát sinh) tiếp tục làm suy giảm sức cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường quốc tế.