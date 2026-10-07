Tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo

Cán bộ xã Văn Hán kiểm tra mô hình hỗ trợ trâu sinh sản trên địa bàn.

Là hộ cận nghèo ở xóm Đèo Xá, xã Phú Xuyên, gia đình chị Nguyễn Thị Vui nhiều năm nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ. Thu nhập không ổn định khiến cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Mới đây, gia đình chị Vui được hỗ trợ một con bò sinh sản trị giá 20 triệu đồng từ Đề án Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh.

Với gia đình chị, con bò không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nguồn vốn để phát triển kinh tế, tạo thêm thu nhập trong những năm tới. Chị Nguyễn Thị Vui chia sẻ: Năm 2025, gia đình được hỗ trợ kinh phí làm nhà; năm nay tiếp tục được hỗ trợ bò sinh sản. Sự hỗ trợ kịp thời là động lực để gia đình nỗ lực lao động, phát triển sản xuất và phấn đấu thoát nghèo bền vững.

Từ những mô hình cụ thể như gia đình chị Vui, có thể thấy cách tiếp cận của Đề án đang chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế, trao phương tiện sản xuất để người dân chủ động phát triển kinh tế gia đình. Đề án Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2026-2030 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động.

Theo kế hoạch, trong 5 năm, toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ sinh kế cho ít nhất 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và các nguồn lực xã hội hóa. Trong đó, tối thiểu 65% số hộ được hỗ trợ sẽ thuộc các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng kinh phí xã hội hóa dự kiến huy động để thực hiện Đề án đạt ít nhất 20 tỷ đồng.

Để nguồn lực đến đúng đối tượng, các đơn vị, tổ chức tham gia Đề án phối hợp với Ủy ban MTTQ các địa phương rà soát, lựa chọn những hộ có nhu cầu và khả năng phát triển mô hình sinh kế phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên, cho biết sau khi Đề án được triển khai, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban MTTQ các xã để lựa chọn đúng đối tượng hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành việc hỗ trợ 1.000 hộ theo kế hoạch đề ra.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên trao sinh kế cho gia đình chị Nguyễn Thị Vui ở xã Phú Xuyên.

Điểm đáng chú ý của Đề án là việc hỗ trợ không dừng ở con giống, cây giống hay phương tiện sản xuất. Các hộ tham gia còn được trang bị kiến thức, kỹ năng để chủ động phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả mô hình sinh kế.

Theo kế hoạch, 100% hộ tham gia Đề án sẽ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và quản lý kinh tế hộ gia đình phù hợp với mô hình được hỗ trợ. Người dân cũng được cung cấp thông tin, hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để có thêm điều kiện mở rộng sản xuất.

Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết trong quá trình triển khai, MTTQ tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các địa phương trong việc lựa chọn, xây dựng những mô hình sinh kế mới, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhóm đối tượng. Qua đó, nguồn hỗ trợ được sử dụng hiệu quả, tạo ra giá trị lâu dài cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thực tế cho thấy, cùng một nguồn hỗ trợ nhưng nếu lựa chọn đúng sinh kế, phù hợp với điều kiện đất đai, lao động, tập quán sản xuất và nhu cầu thị trường, hiệu quả mang lại sẽ cao hơn. Vì vậy, việc “đúng người, đúng nhu cầu, đúng mô hình” được xem là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của Đề án. Đây là một trong những cách làm thiết thực nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác an sinh xã hội, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.