Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất cơ sở, lãi suất tham chiếu, có nơi chạm 13,5%/năm

Lãi suất cơ sở lên tới 13,5%/năm

Từ ngày 1/10, ACB áp dụng lãi suất cơ sở 9,5%/năm trên toàn hệ thống. So với mức 9,2%/năm được ngân hàng công bố áp dụng từ ngày 1/8, lãi suất cơ sở đã tăng 0,3 điểm %. Đây là mức được sử dụng đối với các khoản vay có lãi suất tại kỳ tái định giá được tính theo biểu lãi suất cho vay của ACB.

ACB điều chỉnh lãi suất cơ sở áp dụng toàn hệ thống lên 9,5%/năm từ ngày 1/10. (Nguồn: ACB).

Trước đó, VPBank ban hành biểu lãi suất cơ sở VND mới dành cho các khoản vay có tài sản bảo đảm của khách hàng cá nhân, có hiệu lực từ ngày 18/9. Biểu lãi suất được chia theo thời điểm giải ngân, mục đích vay, thời hạn vay và chu kỳ điều chỉnh.

Với các khoản vay bất động sản, tiêu dùng, ô tô và sản xuất kinh doanh giải ngân sau ngày 15/11/2024, lãi suất cơ sở theo kỳ điều chỉnh một tháng nằm trong khoảng 11-13%/năm. Nếu điều chỉnh lãi suất ba tháng một lần, mức cơ sở dao động 11,8-13,5%/năm.

Ở kỳ hạn vay 12 tháng, lãi suất cơ sở tại VPBank là 12,2%/năm nếu điều chỉnh hàng tháng và 12,7%/năm nếu điều chỉnh ba tháng. Với khoản vay trên 5 năm đến 10 năm, hai mức tương ứng là 12,9% và 13,4%/năm.

Đối với các khoản vay thuộc nhóm còn lại, biểu lãi suất cơ sở thấp hơn, từ 9,4%/năm cho thời hạn một tháng, lên 10,6%/năm ở thời hạn 12 tháng và 11,4%/năm với khoản vay trên 15 năm.

Techcombank cũng công bố biểu lãi suất cơ sở/lãi suất tham chiếu mới áp dụng cho khách hàng cá nhân từ ngày 15/9. Lãi suất cơ sở chuẩn đối với vay mua bất động sản, vay tiêu dùng thế chấp và vay mua ô tô cùng ở mức 9%/năm đối với khoản vay ngắn, trung và dài hạn.

Riêng nhóm vay tiêu dùng tín chấp điều chỉnh theo lãi suất cơ sở chuẩn, như thấu chi, MyCash/F2 hoặc vay trả góp, lãi suất cơ sở ở mức 13%/năm. Với một số sản phẩm chuyên biệt, Techcombank áp dụng mức khác nhau: vay mua ô tô VinFast 8,5%/năm, vay mua ô tô Thaco 9,5%/năm và vay kinh doanh có tài sản bảo đảm của chủ hộ kinh doanh 8,8%/năm.

Ở Vietbank, lãi suất cơ sở VND hiện ở mức 9,7%/năm đối với khoản vay đến 6 tháng, 10,3%/năm với khoản vay đến 12 tháng và 10,7%/năm cho các khoản vay trung, dài hạn trên 12 tháng. Mức 10,7%/năm cũng được dùng làm tham chiếu đối với một số khoản vay gắn với lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn 13 tháng.

Áp lực chuyển từ huy động sang cho vay

Diễn biến của lãi suất cơ sở cần được đặt trong bối cảnh chênh lệch huy động và tín dụng tiếp tục nới rộng, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng đáng kể tại nhiều ngân hàng.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tính đến ngày 28/9/2026, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,78% so với cuối năm 2025, trong khi tín dụng của nền kinh tế tăng 10,89%. Cùng thời điểm năm trước, hai mức tăng tương ứng là 9,99% và 13,37%.

Dữ liệu thị trường giữa tháng 9 cho thấy lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đã được đẩy lên trên 9%/năm tại nhiều ngân hàng, thậm chí có ngân hàng tung ra các sản phẩm huy động có mức lãi suất trên 10%/năm (tùy điều kiện số tiền và hình thức gửi).

Khi chi phí đầu vào tăng, dư địa duy trì lãi suất cho vay ở vùng thấp sẽ thu hẹp nếu ngân hàng muốn bảo vệ biên lãi ròng. Việc điều chỉnh lãi suất cơ sở hoặc lãi suất tham chiếu vì vậy có thể cho thấy áp lực chi phí vốn bắt đầu truyền sang phía cho vay, dù mức độ tác động không giống nhau giữa các ngân hàng.

Cần lưu ý, lãi suất cơ sở hay lãi suất tham chiếu không phải lãi suất cuối cùng mà người vay chắc chắn phải trả. Với khoản vay thả nổi, lãi suất thực tế thường được xác định bằng lãi suất cơ sở hoặc tham chiếu cộng biên độ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thời điểm tái định giá và chu kỳ điều chỉnh một, ba, sáu hay 12 tháng cũng quyết định thời điểm mức lãi mới được áp dụng.

Tác động rõ nhất sẽ rơi vào khách hàng vay mua nhà, mua ô tô hoặc vay kinh doanh dài hạn đã hết thời gian ưu đãi và chuẩn bị đến kỳ điều chỉnh. Với khoản vay có dư nợ lớn, chỉ một thay đổi nhỏ của lãi suất tham chiếu cũng có thể làm số tiền lãi phải trả tăng đáng kể.

Do đó, người vay cần kiểm tra lại hợp đồng tín dụng để xác định loại lãi suất tham chiếu đang áp dụng, biên độ cộng thêm, ngày tái định giá và cách ngân hàng xử lý khi lãi suất cơ sở thay đổi. Đây mới là những yếu tố quyết định nghĩa vụ trả nợ thực tế, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất ưu đãi ban đầu.