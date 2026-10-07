Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng

9 tháng năm 2026, số nộp ngân sách của Công ty TNHH Myungjin Electronic Vina tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Sức bật từ các dự án đầu tư mới

Quý III-2026, khu vực công nghiệp - xây dựng của tỉnh tăng 20,34% so với cùng kỳ, đóng góp 10,21 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GRDP. Riêng ngành công nghiệp tăng 21,17%.

Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với giá trị tăng thêm tăng 22,51%. Trong đó, sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 27,36%, đóng góp khoảng 52,8% mức tăng trưởng GRDP của tỉnh trong quý.

Tính chung 9 tháng đầu năm, GRDP của Thái Nguyên ước tăng 11,24% so với cùng kỳ; riêng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,63%, đóng góp 7,51 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Kết quả này đưa Thái Nguyên đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm.

Đà tăng trưởng công nghiệp không chỉ đến từ các doanh nghiệp đang hoạt động mà còn được kỳ vọng tiếp tục được bổ sung từ dòng vốn đầu tư mới. Tại các khu, cụm công nghiệp, nhiều dự án đang được triển khai, mở ra nhu cầu lớn về máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ sản xuất.

Khi các dự án hoàn thiện, đi vào hoạt động, năng lực sản xuất mới được bổ sung, đồng thời tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp cung ứng trong nước.

Đơn cử, tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, Công ty TNHH Myungjin Electronic Vina đang sản xuất, gia công bộ dây dẫn điện ô tô và linh kiện điện tử. 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước tăng khoảng 12% so với cùng kỳ.

Với thị trường và đơn hàng hiện nay, doanh nghiệp dự kiến doanh thu năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng và đặt mục tiêu khoảng 1.200 tỷ đồng trong năm 2027.

Theo ông Jung Jinung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Myungjin Electronic Vina, khi đơn hàng tăng, nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cũng tăng theo. Do đó, thời gian thông quan hàng hóa tác động trực tiếp đến tiến độ sản xuất. Thủ tục xuất nhập khẩu được giải quyết thuận lợi giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, hạn chế gián đoạn sản xuất và bảo đảm tiến độ giao hàng.

Không chỉ khối doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng đang chủ động nâng cao năng lực, chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm. Với ngành thép, nhu cầu từ đầu tư công, phát triển hạ tầng và nhà ở xã hội được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường.

Ông Nguyễn Minh Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO), cho biết thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhu cầu sử dụng thép xây dựng trong quý IV và những tháng cuối năm được dự báo ở mức cao. Doanh nghiệp đang chủ động nguyên, nhiên vật liệu, tăng cường điều hành sản xuất và triển khai các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

9 tháng đầu năm, TISCO đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 11.200 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; sản lượng thép cán sản xuất và tiêu thụ đạt trên 730.000 tấn, tăng 10,5%; doanh thu đạt 15.120 tỷ đồng, tăng 14%.

Những kết quả trên cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi tích cực, đồng thời năng lực đáp ứng của doanh nghiệp cũng từng bước được nâng lên, nhất là đối với các nhóm sản phẩm phục vụ đầu tư công và phát triển hạ tầng.

Tạo sức bật từ liên kết doanh nghiệp

Để duy trì đà tăng trưởng, bài toán đặt ra với Thái Nguyên không chỉ là thu hút thêm dự án mà còn phải nâng cao năng lực của hệ thống doanh nghiệp hiện hữu, đặc biệt là khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

9 tháng đầu năm, TISCO đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 11.200 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao năng lực doanh nghiệp hiện hữu, thúc đẩy hợp tác sản xuất, cung ứng và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Trọng tâm là phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận thông tin thị trường và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của các tập đoàn lớn. Qua đó từng bước nâng tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, tăng giá trị gia tăng tạo ra trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Thái Nguyên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy chuyển đổi số, sản xuất xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả.

9 tháng đầu năm, công nghiệp đã khẳng định vai trò dẫn dắt tăng trưởng của Thái Nguyên. Tuy nhiên, cơ cấu tăng trưởng vẫn phụ thuộc khá lớn vào sản xuất điện tử của khu vực FDI, trong khi mức phục hồi giữa các ngành chưa đồng đều. Đây là vấn đề đặt ra yêu cầu vừa khai thác hiệu quả những động lực hiện có, vừa củng cố nền tảng tăng trưởng từ khu vực doanh nghiệp trong nước.

Những tháng cuối năm vì thế có ý nghĩa quan trọng. Dư địa từ các dự án mới, nhu cầu đầu tư công, sự phục hồi của thị trường cùng khả năng mở rộng công suất của doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho sản xuất công nghiệp.

Nếu các yếu tố này được phát huy đồng bộ, cùng với việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, công nghiệp sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế tỉnh.

Từ sản xuất, đầu tư đến xuất nhập khẩu, việc khơi thông đồng thời các động lực tăng trưởng sẽ góp phần giúp Thái Nguyên duy trì đà phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% trong năm 2026.