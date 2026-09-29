EU ứng phó nguy cơ thiếu năng lượng

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các nước thành viên tiếp tục giảm tiêu thụ năng lượng. (Ảnh: THX)

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các nước thành viên tiếp tục giảm tiêu thụ năng lượng. Trong thư gửi chính phủ các nước thành viên, Ủy viên phụ trách năng lượng của EU Dan Jorgensen khuyến nghị các nước lấp đầy kho dự trữ khí đốt, giảm nhu cầu sử dụng khí đốt và điện, nhằm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Theo Hiệp hội Hạ tầng khí đốt châu Âu, các kho dự trữ của EU hiện đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với mức cùng kỳ năm ngoái.

Khuyến nghị nêu trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài ở Trung Đông và nhu cầu tăng cao tại châu Á có thể tiếp tục đẩy giá khí đốt tăng cao. Các nhà phân tích cảnh báo, nếu sản lượng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ vùng Vịnh không tăng hoặc hoạt động bảo trì tại Na Uy-nhà cung cấp năng lượng hàng đầu cho EU-kéo dài, giá khí đốt có thể tăng lên hơn 100 USD/MWh trong giai đoạn cao điểm mùa đông.

Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng, giảm sử dụng điện vào giờ cao điểm có thể giúp các nước thành viên tiết kiệm năng lượng, giảm sức ép lên nguồn cung và giá điện. EU nhắc lại một số biện pháp từng được khối này áp dụng nhằm đối mặt khủng hoảng năng lượng, trong đó có: giảm tiêu thụ điện vào giờ cao điểm, khuyến khích người tiêu dùng điều chỉnh thời gian sử dụng điện, hạn chế nhiệt độ tại các tòa nhà công cộng, hạn chế sưởi ngoài trời và tắt các hệ thống chiếu sáng công cộng không cần thiết vào ban đêm.